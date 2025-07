Programa ‘Mulheres Mil’ entrega certificados para concluintes do curso de recepcionista

O Auditório José Marques, no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), no bairro Jaguaribe, foi palco de celebração e conquista nesta segunda-feira (7). Trinta mulheres em situação de vulnerabilidade social receberam o certificado de conclusão do curso de recepcionista promovido pelo programa ‘Mulheres Mil’, fruto de uma parceria entre o Governo Federal, Prefeitura de João Pessoa e o IFPB.

A cerimônia marcou o encerramento do ciclo 2 do programa, que oferece qualificação profissional voltada exclusivamente para mulheres, priorizando aquelas em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de promover autonomia, dignidade e acesso ao mercado de trabalho formal.

A secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Benicleide Silvestre, destacou a importância da iniciativa. “Esse programa é um elo entre qualificação profissional e inclusão social. Por meio dos Cras, conseguimos mobilizar essas mulheres e oferecer uma verdadeira oportunidade de transformação de vida. Essa parceria entre o Governo Federal, Prefeitura e IFPB é essencial para garantir dignidade e emancipação”, destacou.

A coordenadora do Acessuas Trabalho, Kaline Guerra, explicou que o curso teve carga horária de 160 horas e contou também com apoio do Sine-JP para encaminhamento das alunas ao mercado de trabalho. “Encerramos com oito encaminhamentos formais na última semana, o que reforça o impacto direto desse programa na vida das participantes”, pontuou.

Flora Meira, coordenadora do Programa Mulheres Mil no Campus João Pessoa, detalhou como o curso foi construído a partir de uma escuta ativa da comunidade. “Mapeamos, junto à Prefeitura, áreas carentes de formação e, com o crescimento da rede hoteleira e do comércio em João Pessoa, identificamos a necessidade de profissionais na área de recepção. Além do conteúdo técnico, também trabalhamos o empoderamento feminino, saúde da mulher, autoestima e pertencimento. Essas mulheres saem daqui não apenas formadas, mas transformadas”, enfatizou.

As próprias alunas relataram como o programa mudou suas perspectivas. Luzinete Pereira, de 43 anos, afirmou que o curso devolveu a esperança de retornar ao mercado de trabalho. “Achava que, depois dos 40 anos, não teria mais chances. Mas esse curso nos provou o contrário. Foram três meses intensos e enriquecedores”, celebrou.

Já Alexsandra Alves falou sobre os desafios enfrentados e a superação. “Foi uma oportunidade única. Tínhamos tudo para desistir, mas encontramos apoio, cuidado e acolhimento. Hoje eu posso dizer com orgulho: sou uma recepcionista capacitada”, relatou emocionada.

O programa ‘Mulheres Mil’ existe desde 2008 e vem sendo fortalecido nos últimos anos, especialmente com o foco na articulação entre políticas públicas de assistência social, educação e trabalho. Com ações como essa, João Pessoa segue promovendo inclusão e garantindo que mais mulheres possam ocupar o espaço que lhes é de direito no mundo profissional.