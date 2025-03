Saae-Sorocaba executa manutenção emergencial em rede de distribuição de água na região do Central Parque neste sábado (1)

Posted on

O ano começou com um alerta da Secretaria Municipal de Saúde para o aumento de casos de dengue no município e a necessidade de redobrar os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor também da Chikungunya, Zika e febre amarela. Dados do Boletim Informativo Arboviroses 2024, da Vigilância Epidemiológica de Ubatuba, divulgado nesta segunda-feira, 29, […]