Operação integrada de fiscalização notifica dois hotéis irregulares no Centro de Sorocaba – Agência de Notícias

Uma operação integrada de fiscalização, realizada na noite de quinta-feira (27) pela Prefeitura de Sorocaba, constatou irregularidades administrativas em dois hotéis na Vila Amélia, na região central de Sorocaba e proximidades da Rodoviária. Ambos foram notificados por falta de alvará de funcionamento.

A ação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), junto com a equipe do Setor de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan), com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e de agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade (Semob).

“Essa iniciativa faz parte da Operação Carnaval 2025, colocada em prática desde quinta-feira pelas forças de segurança de Sorocaba, com vistas à segurança pública, prevenindo ocorrências e proporcionando um ambiente seguro para todos os sorocabanos”, destacou o secretário da Sesu, João Alberto Correa Maia, que participou da operação.

Nada de ilícito foi encontrado nos estabelecimentos, cujos locais foram fiscalizados após o recebimento de denúncias por parte da Sesu e Seplan. Elas podem ser feitas à GCM (153), à Polícia Militar (190) ou pelo site da Prefeitura (on-line), na Central de Atendimento ao Munícipe, que opera 24h: http://central156.sorocaba.sp.gov.br/atendimento/. Outras formas de contato são pelo WhatsApp da Ouvidoria: (15) 99129-2426, fone 156 ou comparecendo a uma Casa do Cidadão.