Ubatuba finaliza instalação de 240 coletores de bituca antes do Carnaval – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba concluiu a instalação de 240 coletores de bituca de cigarro em diferentes pontos do município, de norte a sul, como parte de uma iniciativa sustentável para reduzir o descarte inadequado desse resíduo. A ação foi realizada em parceria com uma empresa especializada na reciclagem de bitucas a pedido do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Atualmente, a Capital do Surfe é a cidade com o maior número de coletores instalados no Brasil.

A medida foi implementada estrategicamente antes do Carnaval, período em que a cidade recebe um grande fluxo de turistas e, com isso, minimizar o impacto ambiental causado pelas bitucas de cigarro, que podem levar anos para se decompor e contaminar solos e cursos d’água.

Só a Praia Grande foi contemplada com 20 coletores. Além da instalação, o contrato contempla as caixas coletoras, a coleta mensal, o tratamento das bitucas e a transformação numa massa celulósica que é destinada para fazer papel artesanal em ações educativas com instituições como APAE e Artesãos locais. “Essa iniciativa foi viabilizada com recursos da TPA. Também constam na programação 96 atividades de conscientização e sensibilização ambiental e a instalação de três pontos de entrega voluntária de bitucas de cigarros (PEV)”, acrescentou o secretário de Meio Ambiente, Guilherme Arantes.

Após a coleta, as bitucas serão encaminhadas para reciclagem, onde passarão por um processo de descontaminação e reaproveitamento na produção de papel reciclado.