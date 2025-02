Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões entra em clima de Carnaval com ensaio fotográfico de recém-nascidos

O Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões já entrou em ritmo de Carnaval. Nesta terça-feira (25), os recém-nascidos da unidade participaram de um ensaio newborn, em alusão ao tema. O projeto acontece semanalmente, e faz parte das ações de humanização e bem-estar oferecidas pela unidade de saúde às pacientes e seus familiares.

O ensaio newborn tem como principal objetivo criar uma memória afetiva de um dos momentos mais esperados pelas futuras mamães: o nascimento de um filho. Nesta edição, a experiência recebeu um toque a mais de alegria e leveza por envolver o tema da maior festa da cultura brasileira. Para realizar este trabalho, o Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões conta com um estúdio fotográfico e a parceria com fotógrafos. As lembranças são entregues gratuitamente aos familiares.

Os bebês foram vestidos com roupas relacionadas ao Carnaval e posicionados em um cenário adequado ao tema. Todo o processo ocorreu com a autorização e a presença dos pais, que puderam acompanhar as fotos.

Temas como a Páscoa, o Natal, entre outras celebrações, já renderam belas lembranças para inúmeras mamães. “A gente criou um estúdio para atender essa demanda e geralmente usamos datas festivas. Com o Carnaval se aproximando, não poderia ser diferente. Então aproveitamos para trazer esse momento de alegria para as famílias e os bebês. É um agrado a mais que a maternidade procura trazer para seus pacientes”, disse o diretor-geral da maternidade, Adriano Pereira.

Emilly Costa, de 21 anos, mãe da recém-nascida Aurora Costa, comentou sobre a experiência e como isso vai ficar marcado na vida de sua filha.

“Foi ótimo! Fiquei muito feliz de participar do ensaio. Infelizmente não consegui fazer com minha primeira filha, mas hoje pude realizar esse sonho com a Aurora. Achei legal já inserir o espírito de carnaval na vida dela desde cedo, já que eu não tive essa oportunidade”, concluiu.