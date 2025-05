Tributo “Abba The Music” é atração no Teatro Municipal de Sorocaba no dia 6 de junho – Agência de Notícias

A população poderá conferir o tributo ‘ABBA THE MUSIC’ no dia 6 de junho, às 21h, no Teatro Municipal ‘Teotônio Vilela’ (TMTV), localizado no Alto da Boa Vista. Os ingressos podem ser adquiridos online no site www.bilheteriaexpress.com.br.

O espetáculo, que busca representar a lenda sueca e eternizar sua bela história e grandes sucessos com o calor, energia e carisma brasileiros, é realizado pelo grupo João Tadeu Produções, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

A sorocabana Mari Moraes, intérprete de Agnetha (a loira do ABBA), já marcou presença em diversos programas conceituados, como ‘Máquina da Fama’, Programa Raul Gil (SBT), Programa Record News – Talentos (Record News), Domingão do Faustão (Globo) e, mais recentemente, ‘Leitura Dinâmica’ (Rede TV).

Interpretando a garota de cabelos dourados, Mari acumula mais de 200 cidades em sua trajetória de shows, apresentando-se nos mais importantes teatros e espaços de eventos do país e da América Latina. O quarteto é completado por Talina Correia (Anni-Frid, a ‘Frida’), Thay Henrique (Björn Ulvaeus) e Saulo Leite (Benny Anderson), que trazem novos arranjos aos clássicos do ABBA, mantendo a fidelidade das composições.

Os valores dos ingressos são: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada), esta última válida para todos os contemplados por lei federal, estadual e local. Além disso, haverá bilhetes a R$ 100 para quem entregar 1kg de alimento na entrada do evento. O TMTV está localizado na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, s/nº, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3238-2222.