Everton x Manchester United ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (22/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Everton x Manchester United acontece hoje, HOJE (22/02) às 8h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Everton ue tentará a vitória em seu território.

Prévia: Everton x Manchester United – Previsão, Notícias da Equipe e Prováveis Escalações

Data: 22 de fevereiro de 2025

Horário: 8h30 (de Brasília)

Local: Goodison Park, Liverpool

Competição: Premier League – Rodada 26

Visão Geral do Confronto

Everton e Manchester United se enfrentam neste sábado em um duelo crucial pela Premier League. O time da casa vive uma grande ascensão sob o comando de David Moyes, enquanto os Red Devils de Rubén Amorim passam por um momento conturbado e chegam para o confronto abaixo dos Toffees na tabela – um cenário impensável no início da temporada.

O Everton conquistou 13 pontos nos últimos seis jogos desde a chegada de Moyes, superando o desempenho de qualquer outro técnico no período. Já o United sofreu oito derrotas em seus últimos 12 jogos da liga, um reflexo dos desafios enfrentados pelo novo treinador português.

O retrospecto recente favorece o Manchester United, que venceu os últimos cinco confrontos diretos, incluindo uma goleada por 4 a 0 no primeiro turno. No entanto, o Everton, embalado por sua boa fase, espera encerrar essa sequência negativa contra os Red Devils.

Momento das Equipes

Everton (Últimos cinco jogos na Premier League):

✅ Vitória 1-0 vs. Crystal Palace

➖ Empate 1-1 vs. Aston Villa

✅ Vitória 2-1 vs. West Ham

✅ Vitória 3-0 vs. Burnley

❌ Derrota 1-3 vs. Arsenal

Manchester United (Últimos cinco jogos na Premier League):

❌ Derrota 0-1 vs. Tottenham

✅ Vitória 3-1 vs. Sheffield United

❌ Derrota 0-2 vs. Chelsea

✅ Vitória 2-0 vs. Nottingham Forest

❌ Derrota 1-3 vs. Liverpool

A defesa do Everton tem se mostrado sólida, sofrendo poucos gols nas últimas rodadas, enquanto o Manchester United tem dificuldades ofensivas, com Rasmus Højlund e Joshua Zirkzee em jejum de gols.

Notícias das Equipes e Escalações Prováveis

Ambas as equipes sofrem com desfalques importantes. O Everton terá o retorno de Abdoulaye Doucouré, mas ainda lida com muitas lesões, incluindo nomes como Iliman Ndiaye, Dwight McNeil e Dominic Calvert-Lewin. O atacante Beto, em boa fase, deve liderar o ataque dos Toffees.

No United, Rubén Amorim pode contar com os retornos de Leny Yoro, Christian Eriksen e Manuel Ugarte, mas segue sem Lisandro Martínez, Luke Shaw e Mason Mount. A defesa, que já não vinha bem, terá desafios para conter a pressão ofensiva do Everton.

🔵 Provável escalação do Everton:

Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Lindstrom, Gueye, Garner, Alcaraz, Harrison; Beto.

🔴 Provável escalação do Manchester United:

Onana; Dalot, Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dorgu; Fernandes, Casemiro; Zirkzee, Højlund, Garnacho.

Palpite e Prognóstico

O retrospecto recente favorece o Manchester United, mas o momento do Everton sugere um jogo equilibrado. Os Toffees vêm embalados sob o comando de Moyes e contam com o apoio da torcida em um dos últimos clássicos contra o United em Goodison Park antes da mudança para um novo estádio.

Entretanto, o United tem um elenco tecnicamente superior e precisa desesperadamente de uma vitória para não se afastar ainda mais da zona de classificação para competições europeias.

🔮 Palpite: Everton 0-1 Manchester United

Os Red Devils podem aproveitar a fragilidade defensiva do Everton nos confrontos diretos recentes para garantir uma vitória apertada, mesmo em um momento de instabilidade.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+.

Onde Assistir

Disney plus e ESPN