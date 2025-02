Com recursos estaduais, Rio Brilhante inaugura maternidade com estrutura e atendimento ampliados

Obra, realizada por meio da parceria entre o Governo do Estado, Prefeitura e Hospital Beneficente, garante melhoria na qualidade do atendimento à população

A maternidade de Rio Brilhante entra em funcionamento nesta sexta-feira (21) após reforma que resultou em estrutura ampliada e mais equipada para atender à população. A obra foi realizada por meio da parceria entre Governo do Estado, prefeitura e o Hospital e Maternidade Associação Beneficente e inclui três etapas visando melhorar o atendimento a gestantes e a toda a população que necessita de cuidados médicos.

O investimento total é de R$ 5,2 milhões, sendo R$ 4,3 oriundos de recursos estadual e o restante como contrapartida da prefeitura. A primeira fase da reforma, já concluída, trouxe a ampliação do centro cirúrgico com a construção de três salas cirúrgicas e uma exclusiva para partos, dobrando a capacidade de atendimento. A maternidade agora conta também com três leitos para PNH (Parto Normal Humanizado), oferecendo um ambiente mais adequado e seguro para as gestantes.

Além disso, a reforma prevê a revitalização do pronto-socorro, com melhorias nas instalações para garantir maior eficiência no atendimento de urgências. A terceira fase da obra contemplará a atualização da farmácia e da central de esterilização de materiais, essenciais para a segurança no atendimento à população.

“O Governo do Estado tem se empenhado para melhorar a qualidade dos serviços de saúde em todas as regiões do Estado. A maternidade de Rio Brilhante é um exemplo de como as parcerias entre as esferas municipais e estaduais podem trazer benefícios diretos à população”, enfatizou o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, que esteve na inauguração da unidade. O secretário-chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, representou o governador no evento.

“A entrega dessa obra do Hospital e Maternidade de Rio Brilhante vem de encontro com as metas da gestão do governador Eduardo Riedel que determinou que todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul devem contar com a parceria do Governo do Estado para promover melhorias, principalmente nas áreas da Saúde, Educação e Segurança Pública. Esses convênios que fazemos em parceria com as prefeituras são exemplos de como são tratadas as demandas dos municípios que, muitas vezes precisam deste braço do estado para alcançar mais pessoas. Deixo aqui o nosso compromisso de fazer Mato Grosso do Sul se desenvolver a cada dia, sem deixar nenhum município para trás”, frisou o secretário Eduardo Rocha, chefe da Casa Civil.

Para o prefeito Lucas Foroni, a obra leva esperança para a população. “Estou muito feliz em ver essa reforma concluída. O que estamos entregando para a nossa população é um atendimento digno, de qualidade, e totalmente voltado para as necessidades de todos. Isso é SUS de verdade, com respeito e cuidado para a população de Rio Brilhante. Ver essa obra pronta traz esperança, e isso é fruto de uma gestão comprometida com a saúde da nossa cidade”, afirmou o prefeito. Participaram ainda prefeitas da região, autoridades médicas e o deputado federal Geraldo Resende.

Moderno e humanizado

Diretora do hospital, Lívia Cabelo explica que a ampliação teve a preocupação de incorporar aspectos de infraestrutura que permitissem atendimento mais humanizado, como a instalação de banheiras para partos, proporcionando mais conforto para as pacientes. “Teremos atendimento multidisciplinar, com equipe formada por obstetras, anestesistas, técnicos de enfermagem, pediatras, enfermeiros e diversos profissionais que juntos prestação assistência total às pacientes”, adianta.

Com a conclusão da reforma, a maternidade de Rio Brilhante está pronta para oferecer atendimento humanizado e adequado às gestantes e demais pacientes, cumprindo seu papel essencial na saúde pública do município.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Visionnews