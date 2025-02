São José registra crescimento no setor do turismo em 2024

José Roberto Amaral





Nove atividades econômicas ligadas ao turismo em São José dos Campos tiveram crescimento em 2024, ampliando a geração de emprego e renda para o setor. Outras duas atividades ficaram estáveis em 2024, comparadas ao ano anterior. É o que aponta levantamento realizado pela Prefeitura.

Entre as atividades que se destacaram estão aquelas relacionadas com a infraestrutura turística oferecida pela cidade e pelos distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo.

O número de restaurantes, bares e similares cresceu 10,2%, saltando de 3.674 estabelecimentos em 2023 para 4.049 no ano passado. O número de hotéis e pousadas foi de 87 para 93 no período.

Também houve crescimento das agências de viagem (427 para 471) e de operadores turísticos, que saltaram de 229 para 250. Os serviços de reservas de turismo oferecidos em São José dos Campos e nos distritos também cresceram de 265 em 2023 para 295 no ano passado.

Serviços de apoio aos turistas, como o aluguel de equipamentos recreativos e esportivos saltou de 733 para 785, assim como a locação de meios de transporte, que registou aumento de 20 para 27 estabelecimentos.

Com o crescimento das atividades ligadas ao setor, também houve aumento na arrecadação de impostos municipais, como o ISS (Imposto Sobre Serviços), que foi de R$ 4,780 milhões em 2023 para R$ 6.209 milhões no ano passado.

Fluxo turístico

No final de 2024, o Ministério do Turismo classificou São José dos Campos como categoria A entre os municípios brasileiros com maior fluxo turístico e empregos no setor.

São José ocupava a categoria B e com a revisão alcançou o nível máximo na classificação. No Estado de São Paulo, apenas outras 29 cidades estão classificadas com padrão A.

Para elaboração do ranking, o Ministério levou em conta, entre outros fatores, o número de visitantes, empregos gerados e a arrecadação de impostos dos municípios com as atividades turísticas.

De acordo com o levantamento, São José dos Campos recebeu em 2024 um total de 109.182 turistas, sendo 83.240 brasileiros e outros 25.942 visitantes estrangeiros.



