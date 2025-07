Confira os sorteados para assistir de camarote ao show do “Thiaguinho” na Festa Julina de Sorocaba – Agência de Notícias

Foto: Secom/Divulgação

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com a Associação das Entidades Participantes da Festa Junina Beneficente de Sorocaba (Afejubes), divulga os novos sorteados a ganhar ingressos para assistir a shows da Festa Julina de Sorocaba, no camarote.

Os Reis e Rainhas do Camarote são:

Show do Thiaguinho:

– Amanda Santos

– João Pereira

– João Vitor Pereira

– Amanda Nascimento

– Keli Cristina dos S. Vaz

– André Ap. Rodrigues

– Elias Arcanjo

– Eduardo Rovella

– Antonio M. Galera

– Mel Mendonça Silva

– Maria Julia Lucas

– Rodrigo José

Show da dupla Edson e Hudson:

– Thabata Leryn Rosa

– Adalgiza Ramos Miranda do Nascimento

– Karina Cristina Claro Machado

– Mariane Costa Santiago

– Cleusa Simone Renosto

Show do Nattanzinho Lima + Muzão:

– Bianca Lisboa Ferreira

Para participar é fácil! Basta doar 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de óleo ou de leite, na Casa do Cidadão do Paço Municipal. Cada doação dá direito a um cupom para concorrer ao sorteio. Quanto mais doar, são mais chances de ganhar.

Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade, ajudando quem mais precisa.

A Casa do Cidadão do Paço Municipal está localizada na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041, no Alto da Boa Vista. As doações podem ser feitas das 8h30 às 19h.

Atenção:

Menores de 12 anos devem obrigatoriamente estar acompanhados por um responsável legal.

Observações:

A quantidade de cupons é proporcional à quantidade de alimentos doados. Exemplo: 5kg de alimentos = 5 cupons.

Não serão aceitos alimentos perecíveis, vencidos ou em embalagens danificadas.

Participe, seja solidário e ainda viva uma experiência inesquecível!