Palpites Santa Cruz-RN x Náutico, Escalações, Onde assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (19/02)

O jogo entre Santa Cruz-RN x Náutico marcado para acontecer nesta HOJE às 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem SC que vai buscar a vitória em seus domínios.

Copa do Brasil 2025: Santa Cruz-RN x Náutico – Onde Assistir, Horário e Expectativas

Na noite desta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, o Santa Cruz-RN receberá o Náutico no Frasqueirão, em Natal, para um duelo decisivo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto terá grande importância, já que é decidido em um único jogo, com a possibilidade de decisão por pênaltis em caso de empate.

Informações do Jogo:

Data: 19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira)

19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira) Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Frasqueirão, Natal – RN

Estádio Frasqueirão, Natal – RN Competição: Copa do Brasil – Primeira Fase

Onde Assistir: O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo e online por meio da Rádio Jornal (canal no YouTube), Prime Video, Sportv e Premiere. A transmissão será iniciada 15 minutos antes do apito inicial, com todo o pré-jogo e análises completas.

Premiação: O vencedor do confronto garante a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil, além de levar para casa a premiação de R$ 1 milhão, que será um reforço importante para o orçamento do time vencedor.

Escalações Esperadas:

Santa Cruz-RN : Pedro Henz; Einstein, Moisés, Raniery e David Lopes; Pedro Teixeira, Peu, Zé Vitor e Felipinho; Vitinho e Diego Costa. Técnico: João Paulo.

: Pedro Henz; Einstein, Moisés, Raniery e David Lopes; Pedro Teixeira, Peu, Zé Vitor e Felipinho; Vitinho e Diego Costa. Técnico: João Paulo. Náutico: Muriel; Marcos Ytalo, Odivan, Felipe Santana (Léo Coltro) e Igor Fernandes; Sousa, Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Samuel Otusanya e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.

Retornos Importantes: O Náutico chega com um reforço importante: o artilheiro Paulo Sérgio, que retorna após ficar fora desde janeiro devido a uma lesão. Ele é o principal jogador da equipe e já anotou três gols na temporada. A equipe também contará com o retorno do zagueiro Léo Coltro, que se recupera de uma lesão muscular.

O técnico Marquinhos Santos também poderá voltar à beira do campo após se recuperar de uma cirurgia no tendão de Aquiles, embora tenha participado da preparação da equipe mesmo durante o processo de recuperação.

Expectativas: O Náutico, embalado pela recente vitória no clássico contra o Sport, chega para o confronto com o objetivo de avançar na competição e reforçar seu elenco com o prêmio de R$ 1 milhão. O time vem com confiança, mas sabe que a partida não será fácil contra o Santa Cruz-RN, que também tem se destacado no Campeonato Potiguar.

Acompanhe a Transmissão: Não perca nenhum lance dessa emocionante partida da Copa do Brasil 2025! A transmissão ao vivo começará às 19h (de Brasília), e você pode acompanhar todos os detalhes através dos canais de TV e rádio mencionados.

A decisão está em aberto, e o confronto promete ser um grande espetáculo de futebol!

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net