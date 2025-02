NOVOS HORÁRIOS DE ÔNIBUS A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA (03/02)

Posted on

A espera acabou: no Dia do Trabalhador, 1º de maio, a Prefeitura de Ubatuba vai realizar a solenidade de inauguração da Avenida Iperoig, após anos de obras. Com um investimento aproximado de R$ 5 milhões, essa importante via foi revitalizada desde a ponte do Perequê-Açu até a rua Liberdade, ao lado do Aeroporto. A cerimônia […]