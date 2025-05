3ª edição da Expo Mulheres Empreendedoras é realizada no Centro de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Renata Giron/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), realizou, neste sábado (10), a 3ª edição da Expo Mulheres Empreendedoras, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro, reunindo cerca de 130 expositoras dos mais diversos ramos do empreendedorismo.

O objetivo da iniciativa municipal, que contou com apoio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp) e da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), foi de oferecer oportunidade a mulheres da cidade com perfil empreendedor e que buscam crescimento profissional, divulgação de seu trabalho e valorização no mercado.

Na abertura da Expo Mulheres Empreendedoras, a secretária da Mulher, Rosângela Perecini, agradeceu sua equipe por toda dedicação e carinho na organização do evento. “Agradeço a toda a minha equipe por mais esse projeto e todas as Secretarias que nos ajudaram, assim como o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Que vocês mulheres possam continuar sonhando e trilhando pelo caminho do empreendedorismo”, declarou. Rosângela Perecini também leu um recado enviado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Sirlange Frate Maganhato, que não pôde desta vez comparecer ao evento.

No local, também estiveram presentes os secretários de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Fernando Marques, de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Péricles Regis, de Desenvolvimento Econômico (Sede), Bruno Santana, além do ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno e da representante do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, órgão ligado à Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), Fernanda Ferreira da Silva Camargo.

Os sorocabanos tiveram à disposição produtos e serviços das expositoras, de diferentes categorias, como Confeitaria e Panificação; Artesanato, Estética e Beleza, Confecção e Moda; Decorações em geral; Saboaria Artesanal; Bijouterias; e Prestação de serviços.

A artesã e professora, Vânia Matsubara, foi uma das empreendedoras a participar da iniciativa municipal. “Essa é a primeira vez que estou participando da Expo Mulheres e estou achando ótimo. Tudo muito bem organizado, em um lugar bastante movimentado e às vésperas do Dia das Mães. É uma otima oportunidade de mostrar o meu trabalho às pessoas e conhecer outras artesãs”, comentou. Lá, ela comercializou diferentes produtos, como quadros decorativos e outras lembranças, feitos a partir de duas técnicas japonesas: origami e quilling.

Outra empreendedora a participar foi a Maria Vitória, que há pouco tempo começou o seu negócio: Sonhos da Mavi. Na Expo Mulheres Empreendedoras, ela conseguiu comercializar todos os sonhos que levou e estava muito feliz. “Essa é a minha primeira feira e estou muito feliz. Agradeço a Secretaria da Mulher por essa oportunidade”, afirmou a munícipe.

A população que esteve no local também prestigiou apresentações da TTS Artes Marciais, Aulão de Forró, com a educadora física e coordenadora da Secretaria da Mulher, Christina Palau, show da cantora Maria Rodrigues, apresentação de dança da escola All Style e aula de dança, com Caio Sorriso e Patrini.

O Poder Público Municipal, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), deixou à disposição dos munícipes a unidade móvel do Sine Municipal, além da Feira de Artesanato. Já a Secretaria da Saúde (SES) realizou aferição de pressão.

Na Praça Coronel Fernando Prestes, as pessoas também tiveram acesso ao Sebrae Móvel e à carreta do projeto Expolivro – Paixão pela Leitura.

Todas as empreendedoras participantes foram selecionadas por meio de edital de chamamento publicado no jornal Município de Sorocaba do dia 22 de abril deste ano. Mais informações sobre a Expo Mulheres Empreendedoras podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99772-6431 ou pelo e-mail: [email protected].