Show da Lady Gaga em Copacabana movimenta a economia da cidade em mais de R$ 600 milhões – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O público estimado para o show em Copacabana é de 1,6 milhão de pessoas. Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

A poucas horas do show mais aguardado do ano, a cidade do Rio de Janeiro já sente nas ruas a intensa movimentação de turistas que vieram assistir à cantora Lady Gaga. O show da norte-americana, uma das artistas mais renomadas do mundo, será realizado neste sábado (03/05), na Praia de Copacabana, gratuitamente, a partir das 21h45. As atrações no palco montado na areia começam às 17h30, com a apresentação do primeiro DJ.

O público é estimado em 1,6 milhão de pessoas. Dados consolidados pela Rodoviária Novo Rio e pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) indicam que mais de 500 mil turistas estão chegando na cidade entre os dias 1º e 3 de maio, superando as expectativas iniciais de 240 mil visitantes.

O show também terá um impacto econômico significativo. Um estudo da Prefeitura do Rio, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) em parceria com a Riotur, aponta que o evento deve injetar mais de R$ 600 milhões na economia carioca.

Todos os órgãos da Prefeitura do Rio estão mobilizados para atuar de forma integrada para garantir o sucesso do show.

Confira o plano operacional para o evento:

Proibições e bloqueios no trânsito

O Rio terá uma operação especial de transporte no dia do show, com linhas de BRT, VLT, metrô e trem funcionando até de madrugada. Nesta sexta-feira (02/05) já começaram as proibições de estacionamento em diversas áreas de Copacabana e em Botafogo, próximo ao Túnel Velho, com a supressão de aproximadamente 3 mil vagas.

A partir da meia-noite de sábado (03/05), começam os bloqueios de acesso à Copacabana. Ônibus fretados não terão permissão de entrar no bairro e nem estacionar nos vizinhos Botafogo (incluindo o Morro do Pasmado), Ipanema, Lagoa e Urca.

A partir das 7h de sábado, a Avenida Atlântica será totalmente interditada aos veículos. Já a partir das 18h, começa o bloqueio ao acesso de veículos particulares à Copacabana, sendo permitida apenas a entrada de ônibus e táxis. Após as 19h30, nem ônibus e táxis poderão entrar no bairro. Ao todo, a CET-Rio operará 27 pontos de bloqueio em vias de acesso.

A liberação dos bloqueios externos começará às 4h de domingo (04/05), com exceção da Avenida Atlântica, que seguirá fechada para tráfego até as 6h.

Transportes e acesso

O principal ponto de embarque no dia do show será o Terminal Enseada de Botafogo, na Avenida das Nações Unidas, próximo ao Botafogo Praia Shopping, com linhas para a Zona Sul, Zona Norte e Barra da Tijuca.

Além disso, o MetrôRio terá funcionamento 24 horas nas estações de Copacabana, com a estação Cardeal Arcoverde aberta apenas para desembarque entre 16h e 22h. As estações Siqueira Campos, Cantagalo e Cardeal Arcoverde estarão abertas para embarque durante a madrugada, com Siqueira Campos sendo a mais indicada, por ter mais capacidade.

Para quem for de trem, a SuperVia terá partidas especiais, e para o BRT, as linhas mais movimentadas também terão operação 24 horas. O VLT também terá funcionamento 24 horas por conta do show da Lady Gaga. Um serviço especial entre o Terminal Gentileza e a Central do Brasil irá operar de forma contínua, das 23h do dia 3/5 até as 5h da manhã do dia 4/5, com intervalos de 20 minutos.

Estrutura

Foram instaladas 16 torres de delay (estruturas de telões, som e iluminação) de 9 m de altura por 5 m de largura, garantindo cobertura sonora uniforme em toda a área. A acessibilidade também foi priorizada, com a instalação de estruturas específicas para Pessoas com Deficiência (PCD). Além disso, o espaço contará com 500 cabines sanitárias, incluindo unidades adaptadas.

A Prefeitura instalará uma Central de Órgãos Públicos com um centro de monitoramento da de todos os órgãos envolvidos no suporte ao evento.

Segurança

O evento contará com 78 torres de vigilância a serem tripuladas por policiais militares, 150 detectores de metal do tipo raquete para apoio às revistas, 18 câmeras com tecnologia de reconhecimento facial posicionadas nos pontos de controle e a instalação de grades nas ruas transversais à orla, para controle de acesso ao evento. No dia, serão mobilizados 1.310 agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal, que contarão com o apoio de 78 viaturas, 24 motocicletas e 9 reboques.

Antes do show, as equipes da Seop vão realizar a operação específica de fiscalização de quiosques e barracas de praia, a chamada “Operação Tatuí”, com o objetivo de retirar mercadorias e itens deixados irregularmente na faixa de areia.

Câmeras e informações em tempo real

O Centro de Operações Rio atuará em sua capacidade total, com um centro avançado montado no local, na Avenida Atlântica com a República do Peru. Foram instaladas 240 câmeras em Copacabana e 106 câmeras ao longo da Avenida Atlântica, além das 40 câmeras fornecidas pela organização do evento. A operação também contará com 4 drones.

Dicas de segurança

– Identificar a criança com nome e telefone do responsável.

– Buscar pontos fixos quando for orientar a criança quanto a localização.

– Orientar as crianças a sempre procurar um agente de segurança na praia, caso se percam. Pode ser guarda municipal, bombeiro, policial militar.

– Caso os agentes desconfiem de negligência, os responsáveis podem ser conduzidos às autoridades policiais.

Atendimento médico

Haverá três postos de saúde espalhados pelo evento, com 36 leitos, sendo 6 de suporte avançado, 45 poltronas de hidratação e 30 ambulâncias UTI móveis.

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda ao público que aumente a ingestão de água, leve medicações de uso contínuo, use roupas leves e carregue um documento de identificação com telefone de contato de emergência.

Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) vai oferecer pulseiras de identificação para crianças e adolescentes com o objetivo de facilitar o reencontro com seus responsáveis em caso de separação ou emergência.

Haverá um espaço de convivência na Escola Municipal Doutor Cícero Penna, em Copacabana, das 17h à 1h, para filhos de ambulantes que estiverem trabalhando no evento.

Assistência a mulheres vítimas de abuso

Durante o show, uma equipe especializada da Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados estará presente no local, com profissionais identificadas e preparadas para oferecer apoio imediato em casos de assédio ou violência. O suporte inclui atendimento no local, orientação e encaminhamento para atendimento médico, se necessário.

Limpeza urbana

De acordo com o esquema elaborado pela Comlurb, não haverá coleta regular de lixo em Copacabana na noite de sábado, dia 3. Essa coleta será realizada excepcionalmente no domingo, dia 4, a partir das 19h30, tanto para prédios residenciais quanto para o comércio em geral.

Para manter a cidade limpa, 1.630 garis estarão de plantão, com 2 mil contêineres de 240 litros e 200 de 1.200 litros, além de 65 veículos e 42 equipamentos.

Fiscalização de veículos aquáticos

A área marítima próxima ao local do show estará interditada para embarcações não autorizadas das 16h de sábado até as 4h da manhã de domingo.