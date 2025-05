Manchester City x Wolverhampton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (04/05)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Manchester City x Wolverhampton acontece hoje, HOJE (04) às 13h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Manchester City x Wolverhampton: Onde Assistir, Escalações e Palpite

No domingo, 4 de maio de 2025, o Manchester City enfrenta o Wolverhampton no Etihad Stadium, em uma partida crucial para ambas as equipes no campeonato. Com o título da Premier League ainda em disputa, os Citizens buscam garantir os três pontos para manter a liderança. Por outro lado, o Wolverhampton luta para evitar a zona de rebaixamento e precisa surpreender para dar um passo importante em sua luta pela permanência na elite do futebol inglês.

🕒 Horário e Transmissão

Data e Hora: Domingo, 4 de maio de 2025, às 13h30 (horário de Brasília)

Onde Assistir: A partida será transmitida ao vivo pelo canal ESPN Brasil e pela plataforma Star+.

⚽ Situação das Equipes

Manchester City

O Manchester City segue em grande forma e está liderando a Premier League com 85 pontos, dois à frente do Arsenal, mas com um jogo a mais. A equipe comandada por Pep Guardiola vem de uma grande vitória contra o Chelsea e busca continuar sua busca pelo bicampeonato da Premier League. Com um elenco recheado de estrelas como Kevin De Bruyne, Erling Haaland e Jack Grealish, o City tem mostrado sua força ofensiva e está determinado a garantir a vitória para se aproximar ainda mais do título.

O time tem um estilo de jogo muito marcado por posse de bola, passes rápidos e uma defesa sólida. Com a presença de Haaland no ataque, o City se torna ainda mais perigoso nas finalizações. Para Guardiola, não há espaço para erros e a pressão por mais uma vitória é grande. A expectativa é de um domínio completo da partida, com o City controlando o ritmo desde o início.

Wolverhampton

O Wolverhampton, por outro lado, vive um momento delicado na temporada. A equipe ocupa a 16ª posição com 33 pontos e ainda luta contra o rebaixamento. Com apenas três pontos de vantagem sobre a zona de descenso, os Lobos sabem que qualquer ponto conquistado é vital para sua sobrevivência na Premier League. A vitória contra um dos clubes mais fortes da liga seria um grande feito, mas o Wolverhampton sabe que precisará de um grande esforço defensivo e de uma performance praticamente perfeita para surpreender.

O time de Julen Lopetegui vai tentar se organizar defensivamente e explorar os contra-ataques com jogadores rápidos como Adama Traoré e Raul Jiménez. A estratégia provavelmente será se proteger bem e tentar aproveitar os espaços deixados pelo City quando for possível.

🧠 Palpite

O Manchester City é amplamente favorito para essa partida. A qualidade do elenco e o bom momento da equipe indicam que será uma partida controlada pelos donos da casa. Apesar do Wolverhampton estar lutando contra o rebaixamento, é difícil imaginar uma surpresa neste jogo. O palpite é de uma vitória do Manchester City por 3 a 0, com Haaland marcando mais um gol e liderando o ataque do time. O Wolverhampton, mesmo com sua garra, provavelmente não será capaz de segurar a pressão ofensiva do City.

📋 Escalações Prováveis

Manchester City (4-3-3)

Goleiro: Ederson

Ederson Defensores: João Cancelo, Ruben Dias, Manuel Akanji, Nathan Aké

João Cancelo, Ruben Dias, Manuel Akanji, Nathan Aké Meio-campistas: Rodri, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan

Rodri, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan Atacantes: Jack Grealish, Erling Haaland, Riyad Mahrez

Wolverhampton (4-3-3)

Goleiro: José Sá

José Sá Defensores: Jonny, Craig Dawson, Max Kilman, Hugo Bueno

Jonny, Craig Dawson, Max Kilman, Hugo Bueno Meio-campistas: Ruben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes

Ruben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes Atacantes: Adama Traoré, Raul Jiménez, Daniel Podence

🏟️ Expectativa para o Jogo

No Etihad Stadium, espera-se um jogo dominado pelo Manchester City, com a equipe tentando controlar o ritmo da partida desde os primeiros minutos. A posse de bola e a pressão constante sobre a defesa do Wolverhampton serão as principais características do time de Guardiola. O Wolverhampton, por sua vez, tentará adotar uma postura defensiva e explorar contra-ataques rápidos, mas a qualidade técnica do City deverá ser um grande obstáculo para a equipe visitante.

Com a liderança da Premier League em jogo, o Manchester City sabe da importância de conquistar os três pontos e está disposto a não dar chance ao azar. A expectativa é de um jogo de amplo domínio dos donos da casa, com uma vitória segura, que aproxima ainda mais o City do título.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+ (horário de Brasília).

Onde Assistir

