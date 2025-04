Dia D de vacinação nas escolas impulsiona imunização de crianças e adolescentes – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com foco na ampliação da cobertura vacinal de crianças e adolescentes, promovendo a atualização da caderneta de vacinação e reforçando a importância da imunização, a estratégia do Programa Aluno Imunizado impulsiona a imunização dos estudantes da rede pública de ensino.

Na última sexta-feira (25), alunos da Escola Estadual Zélia Quevedo Chaves, no bairro Iracy Coelho, em Campo Grande, receberam doses de vacinas conforme o calendário vacinal e com autorização dos pais.

Realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a ação faz parte do PSE (Programa Saúde na Escola), dentro do projeto ‘MS Vacina Mais’ da SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), responsável pela coordenação da estratégia que integra esforços em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação) e a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), fortalecendo a articulação entre saúde e educação.

Com a presença do Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no Brasil, o evento tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre os estudantes da rede pública. Foram ofertados serviços como vacinação de rotina, verificação da caderneta, emissão da DVA (Declaração de Vacinação Atualizada) e ações de resgate da vacina contra o HPV.

A campanha teve início em 1º de abril e segue até 30 de maio, abrangendo toda a comunidade escolar, desde a educação infantil até o ensino médio.

Autorizado pelos pais, o aluno do 8° ano, Diego Henrique Lopes, de 13 anos, foi um dos primeiros a ser imunizado e atualizou a caderneta vacinando contra o HPV e a meningocócica. “Foi ‘de boa’ se vacinar na escola e não doeu nada. É muito importante e positiva essa vacinação na escola, me sinto mais seguro e protegido”, afirma o estudante.

De acordo com o gerente estadual de imunização, Frederico de Moraes, em março a SES recebeu a estratégia do Ministério da Saúde e, desde então, passou a organizar as ações junto às secretarias dos 79 municípios.

“A vacinação é uma das estratégias mais efetivas que temos para prevenir doenças, proteger nossas crianças e adolescentes e avançar nos compromissos de saúde pública. Vacinar é garantir qualidade de vida e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o de promover saúde e bem-estar para todos”, explica Frederico Moraes.

Mesmo com a iniciativa nacional, o gerente de Imunização da SES ressalta que o Estado já possui o Programa Aluno Imunizado, que foi ampliado com a proposta do governo federal. “O governo do Estado também mantém o programa MS Vacina Mais, que no início do ano destinou R$ 1,9 milhão para imunização contra a dengue. No entanto, a vacinação contra a doença não é realizada nas escolas, por determinação do Ministério da Saúde”, completa Moraes.

Para a técnica da SES responsável pelo PSE, Claudineia Firmino, a ação é coordenada por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica reforça a integração entre as áreas da saúde e da educação, fortalecendo as redes de corresponsabilidade e a atuação conjunta dos serviços públicos.

“No Programa Saúde na Escola, saúde e educação atuam juntas para cuidar dos estudantes de forma completa. Mais do que levar serviços para dentro da escola, essa parceria entre as redes públicas cria uma responsabilidade compartilhada, que garante ações mais fortes, contínuas e que realmente melhoram a vida das crianças, adolescentes e jovens da rede pública nos 79 municípios”, destaca.

O Coordenador da CGC (Coordenadoria-Geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes) da SED, coronel Fraiha, enfatizou a parceria entre as instituições.

“É fundamental termos essa visão de promover essas ações em conjunto com as secretarias municipais de saúde. Fazer o entrelaçamento com diferentes setores, não só da saúde, mas também os demais setores da educação, da infraestrutura, tudo aquilo que é multidisciplinar que envolve a rede estadual de ensino, disse.

O representante da SED também faz um apelo aos pais e responsáveis para que autorizem a vacinação dos filhos nas escolas. “Essa é uma oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação e protegermos nossos alunos e toda a comunidade escolar. É fundamental manter os cuidados não só com doenças prevalentes, mas também com as sazonais, por meio das campanhas de vacinação”, alerta Fraiha.

Criada em 2023, a estratégia Aluno Imunizado segue mobilizando escolas, profissionais de saúde e famílias em todo o Estado. A vacinação em ambiente escolar é reconhecida como estratégia eficaz no controle e eliminação de doenças imunopreveníveis, além de contribuir para o cumprimento dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

A mobilização busca facilitar o acesso dos alunos à imunização e reforçar a importância da prevenção de doenças desde a infância e adolescência.

Helton Davis, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis