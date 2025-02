Prefeitura do Rio lança calendário esportivo oficial da cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A maratona foi um sucesso no ano passado – Prefeitura do Rio

Em parceria com o Visit Rio e a Riotur, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, lançou nesta terça-feira (18/2), no Palácio da Cidade, em Botafogo, o calendário esportivo oficial da cidade. A partir de agora, todos os eventos esportivos legalizados estarão reunidos em um único site (https://visitrio.com.br/eventos-esportivos-no-rio-de-janeiro/), que será constantemente atualizado com a confirmação de novas atividades.

Para este ano, a previsão é de que 350 eventos sejam realizados no Rio, dos quais 190 dedicados às corridas de rua. Segundo projeção do Visit Rio, que busca fomentar o turismo na cidade, 117 eventos, ao todo, devem atrair cerca de 690 mil competidores, gerando um impacto econômico estimado em R$ 2,2 bilhões. Em 2024, o Rio sediou 322 eventos, dos quais 78 reuniram 452 mil participantes e provocaram um impacto econômico de R$ 1,4 bilhão.

— O lançamento do calendário é um passo importante para atrair mais eventos e fortalecer o setor no Rio de Janeiro. O trabalho começou em 2023, em parceria com o Visit Rio, permitindo um monitoramento mais transparente sobre o impacto dos eventos na cidade. Com um histórico consolidado na realização de grandes eventos, o Rio segue buscando novas oportunidades para ampliar esse cenário e reafirmar seu protagonismo — afirmou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

O calendário será atualizado sempre que os eventos, sejam de grande ou pequeno impacto econômico, conseguirem os alvarás de realização, processo que pode ser feito integralmente pelo site Carioca Digital (https://home.carioca.rio/). Entre os grandes destaques de 2025, estão o Rio Open, Sail GP, Liga das Nações de Vôlei, Mundial de Ginástica Rítmica e a Maratona do Rio.

O esporte tem se consolidado como um dos principais pilares do Rio na atração de eventos. Em 2024, segundo dados do Visit Rio, dos 485 eventos que geraram renda e atraíram turistas para a cidade, 16,05% foram esportivos. O setor de entretenimento ficou em segundo lugar, com 15,84%, seguido pelo setor de medicina, com 12,14%.

— Estava ali olhando a foto do Cristo e pensando: o Rio de Janeiro é único. A vocação da nossa cidade olímpica continua forte, recebendo eventos importantes para nós que vivemos o mundo olímpico. É essencial para as confederações olímpicas ter essa possibilidade de sediar competições. Quando tentamos levar um campeonato para o Brasil, sempre perguntam: ‘É no Rio?’. Isso mostra a importância da cidade nesse cenário — destacou o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta.

Em janeiro de 2023, a pedido da Secretaria Municipal de Esportes, o Visit Rio mapeou 73 grandes eventos esportivos que o Rio poderá sediar até 2033. Alguns já foram conquistados, como a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027, além do Mundial de Ginástica, Mundial de Remo e Rainbow Six, programados para este ano. Outros eventos ainda estão em processo de candidatura ou negociação, como os Jogos Pan-Americanos de 2031, os jogos da NFL, da NBA e o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa de 2027.

— O Rio é uma cidade olímpica, um título raro e valioso que devemos valorizar. O esporte é uma solução para muitos problemas e sempre foi uma característica forte do Rio, especialmente os esportes ao ar livre. Temos um grande potencial para sediar eventos mundiais e já conquistamos alguns, como a candidatura ao Panamericano em parceria com Niterói. O Visit Rio, junto com a prefeitura, está trabalhando para atrair grandes eventos esportivos internacionais até 2031 — disse Carlos Werneck, presidente-executivo do Visit Rio.

Campeã olímpica em 1996 no vôlei de praia, Jaqueline Silva comemorou o lançamento do calendário esportivo.

— O Rio é uma cidade do esporte, um lugar onde as pessoas vêm e ficam encantadas com a possibilidade de se movimentar e praticar esportes, principalmente ao ar livre. A diversidade de locais e modalidades disponíveis torna o Rio um verdadeiro encanto. Então, é mais que justo que o Rio, que já foi sede de uma Olimpíada e agora se prepara para os Jogos Pan-Americanos, tenha um calendário anual de modalidades e eventos esportivos.