Cícero Lucena assina convênio para João Pessoa ter a primeira Escola de Paraciclismo do Brasil

João Pessoa vai ter a sua primeira Escola de Paraciclismo, marcando mais um avanço na política de inclusão da Prefeitura, que é referência no cuidado de crianças autistas nas escolas municipais. Nesta sexta-feira (25), em São Paulo (SP), o prefeito Cícero Lucena se reuniu com membros do Comitê Paralímpico Brasileiro e firmou convênio para a capital paraibana ganhar o equipamento, que também será o primeiro do Brasil para a formação de atletas deste segmento.

O prefeito adiantou que a Escola Paralímpica deve ser erguida ainda este ano, no bairro do Cristo Redentor, próximo ao estádio Almeidão, onde o Governo do Estado vai construir a Vila Paralímpica da Paraíba. “Mais uma semente plantada para esse belíssimo projeto que o governador João Azevêdo vai fazer, marcando mais um passo para consolidar João Pessoa, cada vez mais, a capital da inclusão”, afirmou o prefeito.

Esse projeto, de acordo com Cícero Lucena, já era um desejo da gestão municipal, que tem um olhar voltado para a inclusão – presente nas escolas municipais, no acolhimento de pessoas e na promoção de eventos. João Pessoa, por exemplo, realiza há três anos a Copa Brasil de Paraciclismo, reunindo atletas de vários lugares do Brasil. Projetos como ‘Campeões do Amanhã’, maratonas e corridas de rua também garantem a inclusão de atletas.

“Fico muito feliz, pois isso reflete o reconhecimento de um trabalho feito com seriedade e muito carinho, para garantir que nossa gente siga conquistando o mundo através do seu talento, superando todos os obstáculos e construindo um futuro mais justo e igualitário”, concluiu o prefeito.