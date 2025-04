Quais filmes vão passar SÁBADO (19/04) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DE SÁBADO E SUPERCINE, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 19/04 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes na Globo – Sábado, 19 de abril de 2025: confira os destaques da programação

Neste sábado (19/04), a TV Globo preparou uma seleção especial de filmes para agradar aos mais diversos gostos. Entre ação, guerra, comédia e drama nacional, os destaques da programação incluem títulos internacionais e grandes sucessos do cinema brasileiro. Confira abaixo a programação completa e os horários previstos (de acordo com a grade tradicional da emissora):

Corujão II – “15 Minutos de Guerra”

Título original: 15 Minutes of War

Horário previsto: madrugada de sexta para sábado

País de origem: Bélgica

Ano: 2019

Gênero: Ação / Guerra

Direção: Fred Grivois

Elenco: Alban Lenoir, David Murgia, Olga Kurylenko, Michael Abiteboul

Quais filmes vão passar Segunda (21/04) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE – QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Quais Filmes vão passar HOJE (20/04) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Baseado em uma história real, o longa se passa em fevereiro de 1976, em Djibouti, quando um ônibus escolar é sequestrado por terroristas na fronteira com a Somália. O governo francês envia então o GIGN, uma unidade de elite, para liderar uma arriscada operação de resgate. O filme traz tensão, estratégia militar e emoção do início ao fim.

Sessão de Sábado – “Todo Poderoso”

Título original: Bruce Almighty

Horário previsto: 14h10 (após o Jornal Hoje)

País de origem: Estados Unidos

Ano: 2003

Gênero: Comédia

Direção: Tom Shadyac

Elenco: Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman

Um dos maiores sucessos da carreira de Jim Carrey, o filme conta a história de Bruce, um repórter frustrado que vive reclamando de tudo — inclusive de Deus. Até que o próprio Todo-Poderoso, interpretado por Morgan Freeman, lhe concede seus poderes por uma semana. Comédia com reflexões e muitas risadas garantidas.

Supercine – “De Pernas Pro Ar 3”

Título original: De Pernas Pro Ar 3

Horário previsto: após o Altas Horas

País de origem: Brasil

Ano: 2019

Gênero: Comédia

Direção: Júlia Rezende

Elenco: Ingrid Guimarães, Maria Paula, Bruno Garcia, Denise Weinberg

Corujão exibe Hoje, Sábado (19/04) na Globo; Domingo , QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Supercine exibe Hoje, Sábado (19/04) na Globo; De Pernas Pro Ar 3, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

No terceiro filme da franquia de sucesso, Alice (Ingrid Guimarães) expande seu império de lojas eróticas e embarca numa turnê internacional. No entanto, sua dedicação ao trabalho a distancia da família, fazendo com que ela repense suas prioridades. Diversão nacional com toque de crítica social sobre a mulher moderna.

Corujão I – “Domingo”

Título original: Domingo

Horário previsto: madrugada de sábado para domingo

País de origem: Brasil

Ano: 2020

Gênero: Drama

Direção: Clara Linhart, Felipe Gamarano Barbosa

Elenco: Augusto Madeira, Camila Morgado, Chay Suede, Ítala Nandi

No interior do Rio Grande do Sul, uma família da elite vive um tenso dia 1º de janeiro de 2003 — data da posse do ex-presidente Lula. Em meio a jantares, discursos e confrontos, segredos vêm à tona, revelando as fragilidades das aparências. Um drama político e familiar que explora relações de poder e classe social.

Tags: #FilmesNaGlobo #SessãoDeSábado #Corujão #Supercine #CinemaEmCasa #TodoPoderoso #DePernasProAr3 #15MinutosDeGuerra #Domingo