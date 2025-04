Bolívar x Sporting Cristal, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (09), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Bolívar x Sporting Cristal acontece Hoje (09) às 21 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Bolívar x Sporting Cristal: Onde Assistir, Escalações e Retrospecto do Confronto na Libertadores

Bolívar e Sporting Cristal se enfrentam nesta quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela fase de grupos da Copa Libertadores 2025. Ambas as equipes estreiam na competição em busca dos seus primeiros pontos no Grupo G.

Situação das Equipes

O Bolívar, comandado pelo técnico Flavio Robatto, vem de uma derrota para o Real Tomayapo por 2 a 1 na Liga Boliviana. A equipe busca se reabilitar diante de sua torcida e aproveitar a altitude de La Paz como trunfo.

Já o Sporting Cristal, tradicional clube de Lima, perdeu para o Palmeiras por 3 a 2 em sua estreia na Libertadores. A equipe peruana, treinada por Enderson Moreira, chega pressionada e precisando pontuar fora de casa para manter chances de classificação.

Retrospecto

No último encontro entre Bolívar e Sporting Cristal, o clube peruano levou a melhor com uma vitória por 2 a 1. O histórico entre as equipes é equilibrado, e o fator casa pode ser decisivo novamente.

Desfalques

Bolívar:

Não há desfalques divulgados além de Gustavo Cazonatti (lesão no ligamento cruzado).

Sporting Cristal:

Fernando Pacheco – lesão muscular.

Christofer Gonzáles – lesão no ligamento cruzado.

Yoshimar Yotún – lesão no ligamento interno.

Renato Solís – lesão no joelho.

Luis Iberico – lesão não especificada.

Prováveis Escalações

Bolívar (último jogo):

Federico Lanzillota; Escleizon Freita, Jairo Quinteros, Rubén Ramírez, Ervin Vaca; Leonel Justiniano, Carlos Melgar, Ramiro Vaca; Robson Tomé, Jhon Velásquez, Dorny Romero.

Sporting Cristal (último jogo):

Diego Enriquez; Gianfranco Chávez, Franco Romero, Rafael Lutiger, Leandro Sosa; Jesús Pretell, Martín Távara; Martín Cauteruccio, Irven Ávila, Santiago González, Maxloren Castro.

Onde Assistir

A partida entre Bolívar e Sporting Cristal será transmitida ao vivo pelo Paramount+, serviço de streaming que detém os direitos exclusivos de parte da fase de grupos da Libertadores 2025.

Data: Quarta-feira, 09/04/2025

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

Transmissão: Paramount+

Acompanhe todas as emoções da Copa Libertadores 2025 e fique de olho nesse confronto importante que pode definir os rumos do Grupo G.

