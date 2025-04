Palmeiras x Cerro Porteño, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (09), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Palmeiras x Cerro Porteño acontece Hoje (09) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Palmeiras x Cerro Porteño: Onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e tudo sobre o confronto da Libertadores

O Allianz Parque será o palco de um grande duelo da segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2025. Nesta quarta-feira, dia 9 de abril, às 21h30 (horário de Brasília), o Palmeiras recebe o Cerro Porteño buscando manter os 100% de aproveitamento e assumir a liderança isolada do Grupo G. A partida será transmitida com exclusividade pelo streaming Paramount+.

Retrospecto entre Palmeiras e Cerro Porteño

De acordo com os dados do portal oGol, Palmeiras e Cerro Porteño já se enfrentaram 14 vezes na história. O Verdão leva ampla vantagem: são 8 vitórias do time paulista, contra 2 dos paraguaios, além de 4 empates. O último duelo aconteceu em maio de 2023, quando o Palmeiras venceu por 3 a 0 fora de casa, consolidando sua superioridade histórica sobre o adversário.

Como chega o Palmeiras

A equipe comandada por Abel Ferreira vive um momento de recuperação após a perda do título paulista. O Palmeiras vem de uma sequência positiva, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, incluindo o triunfo na estreia da Libertadores e uma vitória sobre o Sport fora de casa no Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o calendário apertado, Abel deve mandar a campo força máxima diante do Cerro, considerando a importância de garantir a liderança do grupo. Vale destacar que, por conta da montagem de um palco para um evento no estádio, a capacidade do Allianz Parque está reduzida em até 30%, com apenas 11.500 ingressos vendidos até a manhã da segunda-feira (7).

Como chega o Cerro Porteño

O time paraguaio, treinado por Diego Martínez, vinha de uma série de sete jogos de invencibilidade, mas sofreu revés no último sábado (5) diante do Libertad, pelo Campeonato Paraguaio. Mesmo assim, a equipe ocupa a 5ª posição na liga local e venceu na estreia da Libertadores, o que mantém viva a chance de assumir a ponta do grupo em caso de vitória fora de casa.

Prováveis escalações

Palmeiras:

Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Estêvão, Raphael Veiga, Facundo Torres; Vitor Roque.

Cerro Porteño:

Alexis Martínez; Alan Benítez, Bruno Valdez, Guillermo Benítez, Matías Pérez; Jorge Morel, Wilder Viera, Gastón Giménez; Alexis Fariña, Gabriel Aguayo, Jonathan Torres.

Ficha técnica da partida

Jogo : Palmeiras x Cerro Porteño – 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores

: Palmeiras x Cerro Porteño – 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores Data : Quarta-feira, 09/04/2025

: Quarta-feira, 09/04/2025 Horário : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) Local : Allianz Parque, São Paulo (SP)

: Allianz Parque, São Paulo (SP) Transmissão : Paramount+

: Paramount+ Arbitragem : Andrés Rojas (COL)

: Andrés Rojas (COL) VAR: Carlos Orbe (EQU)

Expectativas e palpite

O Palmeiras tem o fator casa a seu favor, além da confiança elevada após duas vitórias consecutivas. Contudo, o Cerro Porteño é uma equipe tradicional e bem organizada defensivamente, o que promete um duelo equilibrado. A tendência é de um jogo duro, mas com o Verdão tendo mais posse e pressão ofensiva.

O resultado mais esperado é uma vitória palmeirense apertada, com o Allianz Parque sendo um trunfo decisivo.

