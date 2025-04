Agência Minas Gerais | Semad e Feam compartilham conhecimento sobre conservação de sítios arqueológicos e monumentos culturais em evento internacional

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) marcam presença no encontro internacional promovido pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) em parceria com a Universidade de Évora, que ocorre até o próximo sábado (12/4), em Évora, Portugal.

O evento, que teve início no último sábado (5/4), tem como objetivo a troca de conhecimentos e práticas sobre a conservação de sítios arqueológicos e monumentos culturais, com foco especial na preservação de estruturas arqueológicas a céu aberto.

A iniciativa faz parte do ‘Curso de Especialização em Preservação e Difusão de Estruturas e Sítios Arqueológicos a Céu Aberto’ e reúne especialistas, acadêmicos e autoridades da região do Alentejo. Servidores da Semad estão ativamente participando, consolidando o compromisso do Governo de Minas Gerais com a preservação do patrimônio cultural e ambiental. O evento busca expandir as estratégias de proteção de sítios arqueológicos e promover o intercâmbio de práticas entre diferentes países, com ênfase em soluções sustentáveis e inovadoras.

Entre os destaques do evento, estão as atividades de campo que envolvem prospecção geofísica e amostragem em sítios arqueológicos no Laboratório Hércules. Os participantes também visitaram o Centro de Ciência Viva de Estremoz e as Minas de S. Domingos, discutindo a recuperação patrimonial e ambiental de áreas históricas.

De acordo com a secretária da Semad, Marília Melo, a troca de experiências entre profissionais de diferentes países reforça a importância da cooperação internacional para a proteção do patrimônio cultural e ambiental, com práticas sustentáveis voltadas para a preservação de monumentos históricos e sítios arqueológicos.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com Rodrigo Franco, presidente da e o presidente do Iepha, João Paulo Martins, para fortalecer essas conexões. A última etapa do curso, realizada na Universidade de Évora, é uma verdadeira imersão de uma semana, que também funciona como uma missão institucional, consolidando os esforços em conjunto”, disse.

A secretária também reforçou que a missão tem como objetivo estreitar parcerias importantes, como demonstrado pela participação da Vale no curso, capacitando os envolvidos inclusive na área do licenciamento ambiental.

“Nossa participação foi proporcionada em reconhecimento da importância da colaboração entre o setor público e privado, essencial para aprimorar os esforços nas áreas ambiental e patrimonial. Vale lembrar que a cidade onde estamos desenvolvendo as atividades é reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, o que destaca ainda mais a relevância de preservarmos tanto o patrimônio cultural quanto o ambiental”, frisou.