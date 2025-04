Nova Iguaçu inaugura primeiro polo semipresencial para Educação de Jovens e Adultos

A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou, nesta semana, o Centro de Educação de Jovens e Adultos à Distância de Nova Iguaçu (CEJADNI). Com isso, a cidade passa a contar com o primeiro polo semipresencial para estudantes da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A novidade amplia as possibilidades de conclusão do Ensino Fundamental para pessoas com 15 anos ou mais que não conseguiram terminar os estudos no tempo regular e precisam de mais flexibilidade para aprender.

O novo polo funciona na Escola Municipal Professor Emílio Luiz Pedroso Araújo, no Centro. A proposta do CEJADNI é oferecer maior autonomia aos alunos, permitindo que eles organizem sua rotina de estudos com mais liberdade, conciliando o aprendizado com o trabalho, cuidados com a família e outras demandas do dia a dia. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Nesse período, os estudantes podem comparecer à unidade para tirar dúvidas com tutores, fazer avaliações e participar de atividades, sem a obrigatoriedade da frequência diária.

Inscrições abertas

As matrículas para o CEJADNI já estão abertas. Os interessados devem comparecer ao polo localizado na Avenida Nilo Peçanha, nº 753, Centro, levando documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência.

Além da modalidade semipresencial, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) presencial segue com inscrições abertas. Para essa modalidade, os alunos devem procurar a unidade escolar desejada entre 18h e 20h30, com os mesmos documentos. As aulas presenciais acontecem no período da noite, e cada semestre equivale a uma etapa do Ensino Fundamental.