Técnicos da Semam e Seinfra removem pocilgas irregulares às margens do Rio Jaguaribe

A Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Meio Ambiente (Semam) e de Infraestrutura (Seinfra), realizou, nesta segunda-feira (8), a demolição de duas pocilgas que estavam instaladas de forma irregular nas margens do Rio Jaguaribe, na ladeira do Varjão, entre os bairros do Rangel e Cristo Redentor. A ação faz parte das medidas adotadas pela Prefeitura para combater fontes de poluição no rio, que recentemente foi alvo de monitoramento técnico após a identificação de uma mancha de poluição entre as praias do Bessa e Intermares.

Durante as vistorias realizadas em março deste ano, as duas propriedades foram notificadas e os responsáveis informados sobre a necessidade de encerramento das atividades. No local, foram encontrados mais de 150 animais, que foram entregues pelos próprios donos a familiares, em acordo com a orientação dos órgãos municipais.

O secretário de Meio Ambiente da Capital, Welison Silveira, destacou que a ação reforça o compromisso da gestão municipal com a preservação ambiental. “Estamos trabalhando arduamente para a preservação e recuperação dos recursos hídricos da cidade, garantindo ações de fiscalização e remoção de ocupações irregulares que comprometem a saúde pública e o meio ambiente”, destacou.

O material proveniente da demolição está sendo reaproveitado nas obras de reforma do Mercado de Oitizeiro, promovendo a reutilização responsável dos entulhos. A ação teve apoio ainda da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) e da Defesa Civil, que enviaram as caçambas para a retirada dos entulhos e, posteriormente, a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) fará a limpeza do local.