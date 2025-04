Desafio 28 Praias tem percurso alterado devido às chuvas em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta sexta, A organização do Desafio 28 Praias anunciou mudanças no percurso da maratona de 42 km devido à instabilidade climática e às chuvas que atingem Ubatuba nessa semana.

A largada, que tradicionalmente ocorria na Praia de Ubatumirim, foi transferida para a Praia de Itamambuca. Com isso, o percurso da prova principal foi reduzido de 42 km para 38 km, mas continua mantendo as características marcantes da competição: estradas, trilhas e travessias por algumas das praias.

“Diante das condições climáticas e priorizando a segurança dos participantes, realizamos essa alteração no trajeto. Reforçamos que todos os atletas acompanhem as atualizações nos perfis oficiais do evento”, destacou o diretor técnico da prova, Felipe Iannucci.

As provas de 21 km e 14 km também passaram por ajustes no trajeto, embora as distâncias tenham sido mantidas. Já a prova de 7 km segue sem alterações no percurso.

Além das mudanças de trajeto, houve alteração no horário de largada. Inicialmente prevista para as 6h45, a largada principal agora está programada para acontecer a partir das 8h da manhã.

“Agradecemos o apoio dos órgãos municipais, estaduais e federais, que têm colaborado para garantir a segurança dos atletas, moradores e da cidade de Ubatuba”, completou Iannucci.

Informações

Confira as informações do Desafio 28 Praias no perfil do Instagram .

Horário da largada

42 k – Praia de Itamambuca – 8:45

21 k – Praia de Itamambuca – 8:55 (mulheres) / 9:05 (homens)

14 k – Praia Vermelha do Norte -8:00

7 k – Praia do Cruzeiro – 8:00

*Horários sujeito a alteração