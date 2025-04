AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Um longo trabalho realizado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e de sua agência vinculada Invest Minas foi concretizado nesta quinta-feira (13/3), com a inauguração da fábrica da Oxbo do Brasil Equipamentos Agrícolas em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A empresa investiu R$ 50 milhões no projeto que […]