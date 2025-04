Sorocaba tem redução de ausências de pacientes após agendamentos nas UBSs – Agência de Notícias

Em 2023 e 2024, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou campanhas de conscientização referente a ausências de pacientes após agendamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Estudo feito pela pasta mostra que houve redução dessas faltas.

Esse absenteísmo, ou seja, a falta após marcação da consulta ou exame, sem que haja o reagendamento prévio pelo paciente, afeta outros usuários das unidades que também utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em levantamento feito pela SES, o terceiro quadrimestre de 2024 apresentou uma redução de 8% em relação ao mesmo período de 2022 e queda de 2,1% ante 2023. Em 2022, foram agendadas 516.289 consultas e houve 174.227 faltas (33,75% de taxa de absenteísmo); já em 2023 foram 591.368 agendamentos e 164.216 ausências (27,76%) e em 2024 foram agendadas 640.488 consultas e 165.512 faltas foram registradas (25,84%).

Para manter a redução dessas ausências serão feitas divulgações de conscientização nos canais de comunicação da Prefeitura de Sorocaba, além da afixação de cartazes informativos nas 33 UBSs da cidade. O Município também conta com apoio da população e da imprensa na disseminação do conteúdo.

“É preciso reduzir essas taxas ainda mais, porém, devemos comemorar essa melhora que resulta em maior número de atendimento e conscientização dos pacientes. Juntos, vamos ampliando os atendimentos e reduzindo as ausências”, pontua o secretário da Saúde, Dr. Magno Sauter.

App “Agenda UBS Sorocaba”

A fim de contribuir para essa diminuição, a rede municipal de saúde de Sorocaba também dispõe do App “Agenda UBS Sorocaba”, aplicativo para agendamento de consultas médicas, que tem como objetivo ser um facilitador e evitar que o paciente saia de casa, pegue um ônibus, fique numa fila apenas para pegar uma senha de agendamento, poupando tempo e ganhando comodidade. Com isso, o paciente só vai se deslocar até a Unidade Básica de Saúde (UBS) para ser atendido pelo médico na data da consulta agendada.

Pelo dispositivo, que está disponível para as plataformas iOS e Android, é possível realizar o agendamento on-line de consultas médicas, visualizando a data, o horário e o nome do médico clínico geral que fará o atendimento, além de também poder acessar os dados cadastrais do paciente e verificar o histórico de seus atendimentos na UBS. Após o agendamento, o usuário do App ainda recebe notificações, com lembretes da data e do horário da consulta marcada.