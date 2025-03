Município sedia Aviva Ubatuba por mais um ano – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Com um déficit habitacional superior a 4.000 moradias, a Prefeitura de Ubatuba está empenhada em fortalecer a política habitacional do município. O objetivo é ampliar as oportunidades de acesso à moradia para diferentes faixas de renda, garantindo mais dignidade às famílias. Entre as principais estratégias adotadas pela gestão municipal estão: Parcerias com o programa Minha […]