Secretaria da Mulher realiza ação de transformação de beleza com trabalhadoras que atuam na limpeza pública do município

Fotos: Michelle Alves e Divulgação/Semul

Qual é a mulher que não sonha em ter um dia todo especial para si, recebendo cuidados pessoais e uma transformação completa de beleza? Pois foi exatamente isso que a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), proporcionou para um grupo de 10 mulheres, na tarde desta terça-feira (1º), em sua recém-inaugurada sede.

A ação contou também com a colaboração de parceiros da iniciativa privada, que doaram seus serviços. Foram sorteadas 10 trabalhadoras que atuam na limpeza de vias públicas onde acontecem feiras-livres. Todas puderam escolher os looks com peças selecionadas por elas próprias, de acordo com seu gosto e estilo, da Loja Solidária. Também tiveram penteado de cabelo e maquiagem feitos por profissionais, e o resultado final registrado em fotos.

“Foi uma primeira ação, que iniciamos com essas mulheres. Todas são trabalhadoras que, em geral, não têm a oportunidade para se cuidar dessa forma no seu dia a dia. Nosso projeto é realizar mensalmente essas ações, se possível aumentando o número de mulheres atendidas, de variados perfis, e proporcionar esse cuidado e essa atenção a todas elas, o que, com certeza, terá um impacto muito positivo na autoestima de todas elas”, contou a secretária da Mulher, Rosângela Perecini.

Andréa Santino concilia o trabalho com os cuidados dedicados à família, seu marido e o filho de 12 anos. Com isso, não sobra muito tempo para o autocuidado. “Gostei muito da ideia e meu marido, que é motorista de caminhão, também apoiou. Está sendo um dia muito especial”, relatou.

Valéria Gomes da Silva também estava no grupo de mulheres que recebeu a transformação de beleza. E ficou muito feliz com a escolha. “Trabalho muito e de jeito nenhum consigo me cuidar assim. Mas aqui eu já escolhi rapidinho a roupa, do jeito que eu gosto. Acho que vou sair daqui com o ego lá em cima. Até combinei com algumas amigas, de sair depois e aproveitar o novo visual”, compartilhou a moça.

“São mulheres que realizam um trabalho essencial, mas que, muitas vezes, se tornam invisíveis para a nossa sociedade. Poder proporcionar esse presente para elas é uma forma de valorizá-las e reafirmar o quanto são importantes. E hoje elas poderão voltar para casa diferentes, com uma roupa nova, um sapato bonito, os cabelos feitos, uma maquiagem, sentindo-se prontas para desfrutar de momentos de lazer e interação com suas famílias”, concluiu Rosângela.