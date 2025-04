GCM localiza moto furtada e detém homem por receptação – Agência de Notícias

Posted on

O governador Tarcísio de Freitas cumpre agenda em São Bernardo do Campo nesta sexta-feira (10), onde fará entregas e anúncios na área habitacional. Na ocasião, ele assinará a ordem de serviço para o início das obras de urbanização no Núcleo Jardim Serro Azul. As intervenções vão envolver serviços de drenagem, pavimentação e saneamento. O chefe […]