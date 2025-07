São José recebe novos profissionais do Mais Médicos

Lucas Brito





A Prefeitura de São José dos Campos ampliou o atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve com a chegada de 7 novos profissionais do programa Mais Médicos, do Governo Federal.

Com este acréscimo, a rede passa a contar com 80 médicos participantes do programa, fortalecendo a Estratégia Saúde da Família para garantir mais qualidade e acesso aos serviços.

Os profissionais começaram a atuar nesta semana, nas unidades dos bairros Jardim da Granja, Campos de São José, Vila Maria, Jardim Santa Inês, Campos dos Alemães e Colonial, que recebeu dois médicos: a Dra. Bruna Flor, de 27 anos, e o Dr. Francisco Oliveira, de 49.

Para Bruna, trabalhar em São José e especialmente na UBS Colonial é como “voltar para casa”. Nascida e criada na região sul, ela conta que costumava frequentar a unidade quando criança. “Sempre tomei as minhas vacinas aqui e é legal ver como está bonita. A fachada nova e as obras que estão sendo feitas vão melhorar bastante”, disse.

“É a minha primeira experiência como médica em São José e estou muito feliz motivada em retribuir à comunidade onde cresci. Conheço as características dos moradores e isso faz a diferença no acolhimento”, destacou.



Dra. Bruna: pertencimento e competência | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Original do Maranhão, Francisco está na cidade há 5 anos. Ele elogia a estrutura oferecida aos usuários das unidades. “Percebo que a administração se preocupa com a saúde e com o cuidado das pessoas. Você não vê isso em qualquer lugar. Tudo limpo, bem organizado, gente educada… Tem até um slogan, né? ‘Bom, bom mesmo, é viver em São José’. Eu concordo e acho criativo”, afirmou.

Os pacientes comemoram e aprovam o reforço no quadro das equipes. “O médico foi excelente, atencioso. Me escutou e respondeu todas as minhas dúvidas com calma. Nota 10!”, disse Mariane Alves, que levou a filha Maitê, de 10 meses, em consulta.



Dr. Francisco atende Mariane e a filha Maitê | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

O município segue avançando em investimentos e políticas públicas voltadas à saúde que estejam alinhadas com as necessidades da população, promovendo tratamento resolutivo, contínuo e humanizado para todos os joseenses.



