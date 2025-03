Hospital do Valentina alerta sobre cuidados preventivos contra as síndromes respiratórias

Referência no atendimento pediátrico de urgência e emergência em João Pessoa, o Hospital Municipal Infantil do Valentina (HMV) chama a atenção dos pais e responsáveis para a prevenção da saúde de seus filhos. Alguns cuidados básicos são essenciais para proteger as crianças contra as síndromes respiratórias.

De acordo com a pediatra Tânia Menezes, diretora-geral do HMV, é fundamental manter o calendário de vacinação da criança atualizado. “A imunização ajuda a evitar a disseminação do vírus e, se a criança adoecer, reduz o risco de evolução para quadros mais graves. Por isso, é essencial que os pais levem seus filhos a uma unidade de saúde para que um profissional avalie a situação vacinal”, destacou.

Em João Pessoa, as vacinas de rotina estão disponíveis nas unidades de saúde da família (USF), policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização (CMI) e nos três pontos móveis que funcionam no Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá.

Além da vacinação, a médica orienta que pequenos cuidados no dia-a-dia da criança podem reduzir significativamente os impactos negativos das síndromes respiratórias infantis. “Lavar bem as mãos, evitar locais fechados e aglomerações são medidas importantes. Caso esteja em um ambiente com muitas pessoas é recomendado o uso de máscara. Se a criança apresentar sintomas, é fundamental mantê-la em casa para evitar a transmissão do vírus a outras crianças”.

Onde buscar atendimento – Além das medidas preventivas, é importante saber qual serviço procurar caso a criança apresente sintomas de síndromes respiratórias. Segundo a pediatra, quando os sintomas forem leves, como tosse, coriza e febre baixa, sem comprometimento do estado geral, o atendimento pode ser realizado na unidade de saúde da família (USF) do bairro.

Se os sintomas forem mais intensos, como febre persistente, falta de apetite e desconforto respiratório leve, os responsáveis devem levar a criança a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “Caso os sintomas se agravem e a criança apresente prostração e estado geral abatido, é necessário buscar atendimento no pronto-socorro de um hospital infantil”, alertou.

Classificação de risco – Em João Pessoa, tanto nas UPAs quanto nos hospitais, o atendimento segue o Protocolo Manchester de Classificação de Risco, estabelecido pela portaria nº 082/2024 do Ministério da Saúde. Esse protocolo organiza o atendimento conforme a gravidade do quadro clínico, garantindo prioridade para os casos mais graves.

A triagem considera sintomas e fatores como risco de morte, escala de dor, hemorragia, nível de consciência, temperatura e glicemia. Os pacientes classificados com cor vermelha (emergência) são atendidos imediatamente, os de cor amarela (urgência) em até 30 minutos, os de cor verde (urgência menor) em até 120 minutos, e os de cor azul (baixa complexidade) podem aguardar até 240 minutos.

Serviço – O Hospital Municipal Infantil do Valentina está localizado na Avenida Mariângela Lucena Peixoto, nº 274, no bairro Valentina Figueiredo. Já as UPAs da Capital, que também atendem urgências pediátricas, estão localizadas nos bairros Jardim Oceania, Bancários, Cruz das Armas e Valentina Figueiredo.