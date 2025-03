Secretaria de Saúde capacita profissionais da Atenção Primária sobre tuberculose

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa promoveu, nesta terça-feira (25), uma capacitação sobre tuberculose para os profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde. O evento foi realizado no auditório da Uninassau, em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose.

De acordo com a coordenadora da área técnica de Tuberculose da SMS, Eveline Vilar, o objetivo da capacitação é preparar os profissionais para o manejo adequado e tratamento preventivo da doença. “Trabalhamos na questão da investigação dos contatos de tuberculose, na realização dos exames e iniciar tratamento dos casos que têm indicação, reforçando todos os fluxos da nossa rede municipal para que possamos ofertar uma assistência integral e ampla”, explicou.

Durante a capacitação, foram abordados pontos como a infecção latente da tuberculose, tratamento preventivo e o fluxo assistencial ofertado pela Rede Municipal de Saúde em João Pessoa. A atividade foi direcionada a médicos, farmacêuticos e profissionais de enfermagem das Unidades de Saúde da Família (USF), além dos agentes comunitários de saúde.

Para a enfermeira Socorro Marques, que atua na USF Miramar I, a capacitação é uma oportunidade de adquirir mais conhecimentos para oferecer um cuidado ainda melhor aos usuários da Atenção Primária. “Há casos de tuberculose que ainda estão no silêncio sem notificação, então saímos daqui mais preparados para identificar esses casos. Então, quando mais conhecimento, melhor.

Dados epidemiológicos – Além da qualificação dos profissionais, foram apresentados dados epidemiológicos referentes à tuberculose. Em 2025, até o momento, foram registrados 116 novos casos da doença em João Pessoa. Já em 2024, foram 534 novos casos registrados. Em relação aos pacientes em tratamento, este ano, até o momento, o número é de 161 casos, enquanto no ano passado, foram registrados 735 casos.

Assistência – Em João Pessoa, a tuberculose é tratada em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) onde, além de atendimento multiprofissional, são ofertados exames diagnósticos e para monitoramento da doença. Além das USF, a assistência também acontece nas Policlínicas Municipais do Cristo, de Mandacaru e das Praias.

“A tuberculose é uma doença infectocontagiosa transmitida pelas vias aéreas superiores e que se não for diagnóstica e tratada pode levar o doente a complicações e até mesmo a morte. Além disso, o tratamento da tuberculose só é realizado na Rede Pública de Saúde”, alertou a coordenadora da área técnica de Tuberculose da SMS.

Qualquer pessoa que tiver tosse por mais de três semanas deve procurar sua USF de referência para consulta médica e solicitação dos exames para diagnóstico da doença. O resultado sai em 24 horas e caso o diagnóstico seja positivo o tratamento é feito na própria USF onde o usuário será acompanhado até o final. O tratamento tem a duração de seis meses.

Sintomas – Os principais sintomas da doença são tosse seca ou com secreção por mais de três semanas, perda acentuada de peso, febre no final da tarde, sudorese noturna, cansaço excessivo, fraqueza, palidez, rouquidão e falta de apetite. Os casos mais graves de tuberculose apresentam sintomas como: dificuldade na respiração, eliminação de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão e acúmulo de pus na pleura (membrana que reveste o pulmão).

Transmissão e Prevenção –A transmissão acontece de forma direta, ou seja, de pessoa para pessoa. Um indivíduo com tuberculose expele ao falar, espirrar ou tossir pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outra pessoa contaminando-a. O estabelecimento da tuberculose é favorecido por fatores que geram baixa resistência orgânica, como uma má alimentação e o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas.

Uma das formas de prevenção da tuberculose é a vacina BCG, que previne contra as formas mais graves da doença. A tuberculose não se transmite por objetos compartilhados. Também é importante evitar aglomerações, especialmente em locais fechados e mal ventilados, procurando sempre ambientes arejados. A tuberculose não se transmite por objetos compartilhados.

Dia Mundial de Combate à Tuberculose – A data foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose, ocorrida em 24 de março de 1882, pelo médico Robert Koch. Embora seja uma doença passível de ser prevenida, tratada e mesmo curada, ainda mata cerca de 4,7 mil pessoas todos os anos no Brasil. Cada paciente com tuberculose pulmonar que não se trata, pode infectar em média 10 a 15 pessoas por ano