Biblioteca Infantil de Sorocaba tem apresentação gratuita do grupo “Amigos da BIM” neste sábado (29) – Agência de Notícias

Posted on

O maior aquário de água doce do mundo não para de inovar e apresenta seus mais novos moradores, dois filhotes de pirararas fêmeas. As pequenas já foram batizadas, Tukinha e Naína, e já fazem o maior sucesso no tanque itinerante pela beleza e fofura. Da parceria do Bioparque Pantanal com o Projeto Pacu, os animais […]