CREAS terá atendimento reduzido nos dias 26,27 e 28 de março – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) informa que, nos dias 26, 27 e 28 de março, o atendimento ao público será realizado das 8h às 12h, devido à realização de um curso de capacitação intitulado “Nem polícia, nem perícia”. O curso abordará o reordenamento do CREAS, com foco no serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos (PEAFI).

A capacitação visa atender às necessidades de aperfeiçoamento profissional identificadas no dia a dia dos serviços, com o objetivo de enfrentar um dos maiores desafios do CREAS: superar a percepção de que a unidade é apenas um espaço para recebimento de denúncias e elaboração de laudos periciais. Além disso, o curso contribuirá para a construção de fluxos com os diversos serviços com os quais o CREAS se relaciona, organizando o processo de trabalho do PEAFI para garantir suas ações essenciais, como acolhimento, acompanhamento especializado e articulação em rede.

“Este curso é fundamental para todos os trabalhadores do CREAS, pois nos permitirá organizar o processo de trabalho do PEAFI, assegurando suas ações essenciais, como acolhimento, acompanhamento especializado e articulação em rede, e contribuir para consolidar o papel do CREAS na rede de serviços, como unidade de oferta de trabalho social especializado com famílias”, afirmou a coordenadora do CREAS, Marina Gregório.