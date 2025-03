Agência Minas Gerais | Semad realiza operação de fiscalização contra o desmatamento ilegal no Norte de Minas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), com o apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente, executou a Operação Grande Sertão III, com foco no combate ao desmatamento ilegal nos municípios de Coração de Jesus, Japonvar, Mirabela, Francisco Sá e Montes Claros, no Norte de Minas.

Durante a operação, que ocorreu entre os dias 17/3 e 21/3, a Semad, por meio da Unidade Regional de Fiscalização (URFIS) Norte de Minas, fiscalizou 19 locais e aplicou multas que totalizam cerca de R$ 465 mil em penalidades.

A ação identificou, por meio de tecnologias de geoprocessamento, o desmatamento ilegal de 73,66 hectares nos biomas Cerrado e Mata Atlântica, áreas que tiveram suas atividades suspensas para prevenir maiores danos ambientais.

Além disso, a fiscalização resultou na apreensão de 1.167,46 metros cúbicos de lenha nativa e 93 metros de carvão oriundos de vegetação nativa, evidenciando práticas irregulares de exploração ilegal dos recursos naturais.

A operação também focou em áreas de proteção ambiental, incluindo o interior do Parque Estadual da Lapa Grande e sua zona de amortecimento, onde atividades de desmatamento estavam em fase inicial.

O chefe da Unidade Regional de Fiscalização Norte de Minas, João Paulo Gomes, destacou a importância da ação para a proteção de áreas ecológicas sensíveis.

“Além de coibir o desmatamento ilegal, a operação foi essencial para suspender o impacto ambiental em áreas protegidas pela Lei da Mata Atlântica”, afirmou Gomes.

Canal de denúncias ambientais

A Semad também reforça que o Governo de Minas disponibiliza canais de denúncias para que a sociedade possa colaborar no monitoramento e combate a práticas irregulares que afetam o meio ambiente.

Denúncias e solicitações de fiscalização podem ser feitas por meio do LigMinas (ligue 155 – opção 7) ou pelo link oficial de denúncias ambientais.