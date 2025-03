Houston Rockets x Denver Nuggets ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (23/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Houston Rockets x Denver Nuggets hoje, HOJE (23) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Houston Rockets x Denver Nuggets: Prévia, Onde Assistir e Palpites (23/03/2025)

Neste domingo, Houston Rockets e Denver Nuggets se enfrentam em um duelo eletrizante pela temporada regular da NBA. A bola sobe às 20h (horário de Brasília), no Toyota Center, em Houston.

Ambas as equipes estão bem posicionadas na tabela e entram em quadra buscando mais uma vitória para consolidar suas campanhas rumo aos playoffs.

Últimos Jogos e Desempenho

Os Rockets vivem um grande momento na temporada, com uma impressionante sequência de cinco vitórias consecutivas, demonstrando solidez no ataque e defesa. Já os Nuggets vêm de um período irregular, alternando vitórias e derrotas nos últimos confrontos.

Últimos Jogos do Houston Rockets:

21/03/25 | Rockets 112 x 101 Pelicans (V)

| Rockets 112 x 101 Pelicans (V) 19/03/25 | Rockets 109 x 98 Mavericks (V)

| Rockets 109 x 98 Mavericks (V) 17/03/25 | Rockets 115 x 104 Suns (V)

| Rockets 115 x 104 Suns (V) 15/03/25 | Rockets 120 x 110 Lakers (V)

| Rockets 120 x 110 Lakers (V) 12/03/25 | Rockets 105 x 102 Timberwolves (V)

Últimos Jogos do Denver Nuggets:

21/03/25 | Nuggets 102 x 114 Warriors (D)

| Nuggets 102 x 114 Warriors (D) 19/03/25 | Nuggets 108 x 99 Spurs (V)

| Nuggets 108 x 99 Spurs (V) 17/03/25 | Nuggets 115 x 120 Jazz (D)

| Nuggets 115 x 120 Jazz (D) 15/03/25 | Nuggets 107 x 98 Heat (V)

| Nuggets 107 x 98 Heat (V) 12/03/25 | Nuggets 104 x 111 Clippers (D)

Confronto Direto (H2H)

Nos últimos dez encontros entre as equipes, Rockets e Nuggets venceram cinco jogos cada, demonstrando um equilíbrio entre os times. No último embate, os Nuggets levaram a melhor por 112 a 105.

Últimos Confrontos Diretos:

10/01/25 | Nuggets 112 x 105 Rockets

| Nuggets 112 x 105 Rockets 07/12/24 | Rockets 117 x 111 Nuggets

| Rockets 117 x 111 Nuggets 15/03/24 | Rockets 120 x 122 Nuggets

| Rockets 120 x 122 Nuggets 03/02/24 | Nuggets 119 x 109 Rockets

| Nuggets 119 x 109 Rockets 05/11/23 | Rockets 116 x 110 Nuggets

Onde Assistir Houston Rockets x Denver Nuggets?

O jogo será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:

NBA League Pass (streaming oficial da liga)

(streaming oficial da liga) ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Plataformas de apostas como Betano e Bet365, para usuários cadastrados

Odds e Palpites para o Jogo

As casas de apostas apontam leve favoritismo para o Houston Rockets, principalmente por jogar em casa e pelo retrospecto recente.

Houston Rockets: 1.47 (68% de chances de vitória)

Denver Nuggets: 2.55 (39% de chances de vitória)

Palpite: Vitória do Houston Rockets

Com uma sequência de cinco vitórias consecutivas e jogando diante de sua torcida, os Rockets chegam com mais confiança para o duelo. No entanto, os Nuggets possuem um elenco forte e podem surpreender caso Nikola Jokić e Jamal Murray estejam inspirados.

Acompanhe o livescore e todas as estatísticas do jogo em tempo real!