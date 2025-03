Pistas sob viaduto da Dutra são totalmente liberadas ao trânsito

Cláudio Ribeiro





A Prefeitura de São José dos Campos concluiu neste sábado (22) a obra de recomposição do asfalto no final da Avenida Sebastião Henrique da Cunha Pontes, no Jardim Satélite, ao lado do viaduto da Via Dutra sobre o Córrego Vidoca.

Com isso, o trânsito na mão inglesa que dá acesso à região oeste também está liberado aos veículos. A faixa que liga as avenidas Mário Covas e Cidade Jardim foi desbloqueada na noite de sexta-feira (21).

Os dois trechos de pista haviam sido interditados na quinta-feira (20) devido ao afundamento de solo. Com uso de inspeção robotizada, as equipes identificaram o problema e executaram a obra de recuperação do local atingido.



