Coaves Kids tem “passarinhada” no Jardim Botânico de Sorocaba neste sábado (15) – Agência de Notícias

Foto: Alexandre G. Franchin/Coaves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), e o Clube de Observadores de Aves (Coaves) realizam o encontro especial e gratuito do Coaves Kids (Clube Infantojuvenil de Observadores de Aves), neste sábado (15), a partir das 7h, no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”.

A atividade de Educação Ambiental, que integra a programação em comemoração aos 11 anos de existência do Jardim Botânico de Sorocaba, é voltada às crianças de seis anos ou mais e adolescentes, acompanhados de um responsável.

O objetivo é proporcionar uma experiência educativa e divertida para crianças, adolescentes e suas famílias, incentivando a conexão com a natureza e o conhecimento sobre a avifauna local.

No local, o público participará de uma caminhada guiada para observação de aves e aprenderá a identificar diferentes espécies com o auxílio de monitores especializados. Além disso, serão compartilhadas curiosidades sobre os hábitos e a importância das aves no ecossistema.

O ideal é que as crianças vistam roupas discretas (em tons neutros, para não “espantar” as aves com cores fortes) e confortáveis, além de usar sapato fechado ou tênis, boné, repelente e protetor solar. Binóculos e cadernos de anotação são bem-vindos para quem quiser registrar as espécies observadas. É necessário que os participantes levem garrafinha de água para se hidratar.

A atividade é gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia. O Jardim Botânico está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].