ATUALIZAÇÃO: Nota sobre incêndio em abrigo

Posted on

Nesta terça-feira (23), o CRAS da Vila São Pedro realizou uma roda de conversa com a população com o tema “Planejamento Familiar: protocolos e mudanças na lei da laqueadura e vasectomia”. O evento contou com a presença da equipe da Saúde com Andrenilza, psicóloga Linda e enfermeira Ana e também a equipe do CREAS e […]