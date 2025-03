Prefeitura abre inscrições para população participar da Conferência Municipal da Cidade – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan), está com inscrições abertas para a população que deseja participar da Conferência Municipal das Cidades. O evento será espaço para discutir sobre o planejamento urbano de Sorocaba, apresentar propostas, apontar desafios e sugerir soluções que influenciam as políticas públicas urbanas.

As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://tinyurl.com/Conferencia-Municipal até o dia 9 de abril, porém haverá inscrição no local para participação. A Conferência Municipal das Cidades será realizada no dia 12 de abril, das 8h às 17h, no auditório da Universidade Paulista (Unip).

O evento tem como objetivo promover um espaço de diálogo para debater propostas para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), complementando o Estatuto da Cidade. As propostas apresentadas serão consolidadas em um relatório técnico e encaminhadas à Comissão Organizadora da 7ª Conferência Estadual das Cidades Paulistas. Também serão eleitos 60 delegados e delegadas para representar a cidade na instância estadual da conferência.

No local, os participantes serão distribuídos em cinco eixos temáticos, sendo eles: Urbanismo e Habitação, Infraestrutura e Mobilidade, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Cidades Inteligentes e Governança e Participação Social As propostas serão aprimoradas e consolidadas nas conferências estadual e nacional.

“A Conferência Municipal da Cidade, presidida pela Seplan, é um espaço democrático onde a população tem a oportunidade de participar do planejamento urbano de Sorocaba. Por meio do diálogo aberto e participativo, os cidadãos podem apresentar propostas, apontar desafios e sugerir soluções que influenciam diretamente as políticas públicas voltadas para habitação, mobilidade, meio ambiente e gestão democrática, garantindo que as decisões sobre o futuro da cidade sejam tomadas com base nas reais necessidades da sociedade”, disse o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Maurício Campanati.

O auditório da Universidade Paulista (Unip) está localizado na Avenida Independência, 210, no bairro do Éden. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (15) 3238-2312.