Rio lança aplicativo para auxiliar no combate ao roubo de celulares

Por MRNews



Com o aumento dos roubos e furtos de celulares no Rio de Janeiro, o governo do estado lançou, nesta terça-feira (1º), o aplicativo Celular Seguro RJ. A ferramenta permite ao cidadão guardar e consultar o IMEI – número de identificação único de cada aparelho telefônico –, em um só local, analisando se há restrições na base de dados da polícia e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com a medida, caso haja roubo ou furto do aparelho registrado, ficará mais fácil o bloqueio e restrição ao celular roubado.

“Hoje, os celulares guardam dados importantes das pessoas, informações pessoais, além dos recursos financeiros, dados bancários, e o furto e o roubo de celulares é hoje um dos principais motivos de insegurança na população”, disse o governador Cláudio Castro.

“Os crimes de roubo e furto incomodam muito a população, causando transtorno às vítimas. Com esse aplicativo, a própria população consegue contribuir com a segurança pois, logo que o cidadão adquire um celular, ele consegue verificar se há algum tipo de restrição. O aplicativo é atualizado em tempo real pelas delegacias de todo o estado”, explicou o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi.

PF ouve Wajngarten e atual advogado de Bolsonaro sobre denúncia de Cid

CMN proíbe uso de crédito de custeio para ações de desmatamento

Operação Rastreio

A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (1º), o “Dia D” da “Operação Rastreio”, para combater roubo, furto e receptação de aparelhos celulares. Foram 53 presos e 453 aparelhos celulares apreendidos até o início da tarde. Desde o início da operação, em maio, já foram apreendidos cerca de 2,3 mil celulares, consolidando a ação contra a cadeia criminosa envolvida na subtração de celulares e comercialização dos aparelhos ilícitos.

Os agentes realizaram diversas ações nesse período, especialmente em grandes centros comerciais populares na capital e na região metropolitana do Rio. Os usuários intimados tiveram 72 horas para devolver os telefones adquiridos de forma irregular.

Ao todo, mais de 3 mil pessoas fizeram a entrega, evitando, assim, a responsabilização criminal. O levantamento feito pela Polícia Civil mostrou que 1.094 pessoas foram até as delegacias, o que resultou na entrega de 934 telefones, já que muitas alegaram que já não estavam mais com os aparelhos.

Chega ao Congresso caderno de propostas para educação antirracista

Dólar sobe para R$ 5,46 com IOF e realização de lucros