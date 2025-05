Transporte Sanitário leva 260 pacientes por dia para externo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O transporte sanitário é um elo vital entre a população e os serviços de saúde de média e alta complexidade oferecidos em outros municípios. Diariamente, cerca de 260 pacientes de Ubatuba são levados com segurança para realizar consultas médicas, exames especializados, sessões de hemodiálise, tratamentos oncológicos e outros procedimentos que não estão disponíveis na rede local.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, o serviço funciona com rotas previamente definidas, veículos adaptados para diferentes condições de saúde e uma equipe treinada para oferecer cuidado humanizado durante os deslocamentos.

“Trabalhamos com rotas programadas, veículos adaptados e equipes capacitadas para lidar com casos sensíveis. Nosso objetivo é garantir que ninguém fique sem tratamento por falta de transporte. É um compromisso diário com a dignidade e a continuidade do cuidado”, afirmou o coordenador do Transporte Sanitário, Marcelo Rauch.

Para utilizar o serviço, o paciente deve apresentar o cartão SUS e a filipeta emitida pelo hospital. O agendamento precisa ser feito com pelo menos 10 dias de antecedência, por meio do WhatsApp (12) 3834-2329 ou presencialmente na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Av. Rio Grande do Sul, 710 – Centro.