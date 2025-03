Por MRNews



Gruta de Ubajara será digitalizada para preservação e acessibilidade

Publicado em 05/03/2025 às 11:00 por ubajaranoticias.com.br

A famosa Gruta de Ubajara, localizada no estado do Ceará, será digitalizada para garantir a preservação do seu patrimônio natural e permitir que mais pessoas possam conhecer esse importante ponto turístico de forma acessível. O projeto de digitalização tem como objetivo criar réplicas digitais da gruta, possibilitando visitas virtuais e o estudo detalhado de sua formação geológica e biodiversidade.

A gruta, que é uma das mais conhecidas do Brasil e faz parte do Parque Nacional de Jericoacoara, atrai turistas de diversas partes do mundo devido à sua beleza única e à rica história geológica. Com a digitalização, será possível preservar as características da gruta sem o risco de danos causados por visitas físicas constantes, além de garantir sua acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou que não podem realizar viagens longas.

A digitalização será feita com o uso de tecnologias avançadas de modelagem 3D e fotogrametria, que permitirão recriar todos os detalhes da gruta em alta resolução. Além disso, a iniciativa contará com um portal online, onde os visitantes poderão explorar a gruta de maneira interativa, aprendendo mais sobre sua formação, a fauna e a flora presentes no local.

O projeto foi anunciado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará em parceria com universidades e empresas especializadas em tecnologia. De acordo com o secretário de Cultura, Ricardo Rios, a digitalização da Gruta de Ubajara é um marco para o turismo no estado e para a preservação de seus patrimônios naturais.

“Estamos investindo em soluções tecnológicas para que as gerações futuras possam continuar desfrutando dessa maravilha natural. A digitalização também amplia as possibilidades de pesquisa científica e educacional sobre a gruta, tornando-a acessível a todos, independentemente de sua localização”, afirmou Ricardo Rios.

O processo de digitalização começará nos próximos meses e, até o final de 2025, a versão digital da Gruta de Ubajara já estará disponível para o público.