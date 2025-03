ASSISTIR AO VIVO Kasimpasa x Galatasaray Campeonato Turco, HOJE (02/03), PROVÁVEIS ESCALAÇÕES, PALPITES

Prévia do Jogo: Kasimpasa x Galatasaray – Super Lig Turca 2024/25

Data: 2 de março de 2025

Horário: 13h (horário de Brasília)

Estádio: Recep Tayyip Erdogan Stadyumu, Istambul

O Galatasaray, líder da Super Lig Turca, busca manter sua invencibilidade e ampliar sua vantagem de seis pontos no topo da tabela em sua visita ao Kasimpasa, no próximo domingo. A equipe de Okan Buruk ainda não sofreu derrotas na competição, mas vem enfrentando dificuldades para marcar gols recentemente, o que pode ser motivo de preocupação.

Análise da Partida

O Galatasaray chega para este confronto após um empate sem gols contra o Fenerbahce, no clássico intercontinental da última segunda-feira. Apesar de dominar a posse de bola, a equipe não conseguiu quebrar a defesa sólida do Fenerbahce, conseguindo apenas quatro tentativas ao gol, sendo uma delas no alvo. A falta de gols nas últimas partidas acendeu um alerta, já que o time também empatou sem gols contra o Konyaspor na Copa Turca. O time está em uma sequência de três empates consecutivos, o que tem gerado insatisfação entre os torcedores.

Por outro lado, o Kasimpasa busca recuperação após uma sequência de derrotas. A equipe foi derrotada por 3-1 pelo Fenerbahce e por 2-1 pelo Antalyaspor em seus últimos compromissos na liga. Além disso, sofreu uma humilhante derrota por 5-0 para o Goztepe na Copa Turca. O time ocupa atualmente a 9ª posição, com 31 pontos, e está 10 pontos atrás do quarto colocado.

Situação das Equipes

Kasimpasa: A equipe local contará com a ausência de Aytac Kara, que está lesionado. O treinador Burak Yilmaz deve fazer algumas mudanças, com Josip Brekalo e Nicolas Opoku podendo ganhar uma vaga no time titular.

Galatasaray: A equipe visitante terá algumas baixas importantes, como Yunus Akgun, que está suspenso, e Ismail Jakobs, que continua com problemas no tendão de Aquiles. Além disso, a linha ofensiva do Galatasaray também estará desfalcada, com Alvaro Morata com uma lesão na coxa e Mauro Icardi fora por toda a temporada devido a uma lesão ligamentar.

Prognóstico

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo Galatasaray nas últimas rodadas, a equipe ainda conta com opções de alta qualidade no ataque, como Victor Osimhen e Dries Mertens. Acreditamos que, mesmo com as dificuldades, o time de Buruk levará a melhor neste confronto, conseguindo uma vitória apertada, mas importante, para seguir firme na luta pelo título.

Palpite: Kasimpasa 1-2 Galatasaray

Este jogo será crucial para o Galatasaray, que precisa superar seus problemas de ataque e retomar a confiança em busca do título. Já o Kasimpasa, se continuar com sua sequência de derrotas, pode ver sua posição na tabela se complicar ainda mais.

Onde assistir: O jogo será transmitido ao vivo pela SporTV no Brasil, a partir das 13h, horário de Brasília.