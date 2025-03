Nova Direção-Geral do IFCE Campus Ubajara

Por MRNews



Professor Mário Rebouças assume a Direção-Geral do IFCE Campus Ubajara

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) Campus Ubajara terá uma nova liderança a partir do dia 2 de março de 2025. O professor Dr. Mário de Oliveira Rebouças assume a Direção-Geral, conforme estabelecido na Portaria Nº 1214, emitida pelo Gabinete da Reitoria no dia 26 de fevereiro. A nomeação ocorre após o resultado das Eleições do IFCE 2024, realizadas no dia 17 de outubro de 2024.

Trajetória e experiência do novo diretor

Natural de Fortaleza-CE, o professor Mário Rebouças, de 42 anos, ingressou no IFCE em 2015. Ele possui Bacharelado em Engenharia Agronômica, formação pedagógica especial, Mestrado e Doutorado em Irrigação e Drenagem, além de ser especialista em Docência na Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Sua trajetória docente teve início em 2012, atuando na Rede Pública Estadual e na Rede de Educação Profissionalizante, lecionando no curso técnico de Agronegócio. Também foi professor em universidades privadas de Fortaleza e Caucaia.

No IFCE, desempenhou diversas funções estratégicas:

Coordenador do curso de Agronegócio no Campus Corrente .

no . Responsável pela implantação do curso técnico em Agropecuária .

. Coordenador do curso Técnico Integrado em Agricultura no IFPI Campus Campo Maior .

no . Em 2017 , foi redistribuído para o IFCE Campus Ubajara, tornando-se coordenador do curso de Tecnologia em Agroindústria .

, foi redistribuído para o Ubajara, tornando-se coordenador do curso de . Desde 2018, atuava como Chefe do Departamento de Ensino, onde enfrentou desafios durante a pandemia e contribuiu para a retomada das atividades acadêmicas.

Mensagem à comunidade acadêmica

Ao assumir a nova função, o professor Mário Rebouças agradeceu à comunidade acadêmica e destacou a parceria com o professor Ulisses Costa de Vasconcelos, que esteve à frente da gestão anterior.

“Agora, passo a responsabilidade da chefia do Departamento de Ensino para a professora Ana Karine, a quem desejo muito êxito nessa nova missão. Sei que ela encontrará uma equipe comprometida e disposta a seguir firmes na luta por uma educação pública de qualidade. Conto com o apoio de cada um para construirmos juntos um IFCE cada vez melhor.”

Por ubajaranoticias.com.br

Nova liderança no Departamento de Ensino

Com a mudança na Direção-Geral, o cargo de Chefe do Departamento de Ensino será assumido pela professora Ana Karine Oliveira da Silva, natural de Fortaleza-CE, de 39 anos.

Ana Karine é Licenciada em Química pela UECE e possui Mestrado e Doutorado em Química pela UFC. Ingressou na Rede Federal em 2017, inicialmente no Instituto Federal do Piauí (IFPI), sendo redistribuída para o IFCE Campus Ubajara em 2018. Desde então, atuou como:

Coordenadora do curso de Licenciatura Plena em Química (2019-2021).

(2019-2021). Docente orientadora do Programa de Residência Pedagógica (2023-2024).

(2023-2024). A partir de março de 2025, será responsável pelo Departamento de Ensino.

Com essa transição, o IFCE Campus Ubajara segue consolidando sua missão de oferecer ensino técnico e superior de qualidade, promovendo o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes da região.