Praia do Félix é eleita a favorita do estado por turistas, segundo Tripadvisor – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Praia do Félix, em Ubatuba, foi eleita a praia paulista favorita dos turistas de acordo com o ranking do TripAdvisor, que leva em consideração a avaliação de visitantes em mais de duas mil praias ao redor do mundo. Com suas águas cristalinas, paisagens exuberantes e atmosfera tranquila, o local se destaca como um dos destinos mais apreciados no Litoral Norte de São Paulo.

Logo em seguida, a Praia de Itamambuca, também em Ubatuba, conquistou a segunda posição, conhecida por suas ondas fortes e por ser um dos principais pontos de surfe no Brasil.

O ranking do TripAdvisor ainda destacou outras praias da cidade, como as praias das Toninhas, Prumirim e Domingas Dias, que também entre as 50 melhores do estado.

“O Litoral Norte de São Paulo tem uma beleza natural genuína. A boa avaliação dos destinos também se relaciona à hospitalidade da população. Acrescente, ainda, uma boa oferta de pousadas e excelente acesso aos principais centros urbanos e aeroportuários do país”, destacou o secretário Roberto de Lucena, da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo.

A Secretaria de Turismo de Ubatuba comemorou a escolha. “É uma honra para Ubatuba obter essa qualificação perante os destinos de sol e mar do nosso estado. Temos, realmente, uma variedade grande de opções de praias, sendo a grande maioria com a sua beleza cênica preservada, praias com sua geografia e relevo diferenciados, graças a composição da Serra do Mar bem próxima às nossas praias. Ubatuba aguarda todas as pessoas que desejam desfrutar desse cenário único e exclusivo”, salientou o secretário adjunto da pasta, Rodrigo Andrade.

Confira o top 10 de melhores praias de São Paulo, segundo os turistas:

1- Praia do Félix

2-Itamambuca

3-Juquehy

4 -Toninhas

5- Prumirim

6 – Domingas Dias

7- Lázaro

8- Maresias

9- Enseada

10- Lagoinha