Workshop da SES reforça Vigilância Sanitária no controle de medicamentos e proteção de públicos vulneráveis

Evento, na semana em que se discute o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, capacitou novos gestores para atuar na proteção da saúde de dependentes químicos e usuários de medicamentos controlados

Com a participação de 143 inscritos e representantes de quase 70% dos municípios do Estado, o Workshop sobre Comunidades Terapêuticas e Proteção à Saúde, promovido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), foi realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro, em Campo Grande. A capacitação destacou a importância do fortalecimento da Vigilância Sanitária para enfrentar desafios na prevenção do adoecimento e proteção de consumidores vulneráveis.

Realizado durante a semana em que nacionalmente se discute o Dia Nacional de Combate às Drogas, o evento teve como um de seus principais focos a proteção da saúde de dependentes químicos e usuários de medicamentos controlados. Foram discutidas estratégias para garantir o acesso seguro a tratamentos, combatendo a desinformação e promovendo políticas eficazes de cuidado e recuperação desse público.

Para o fiscal da Vigilância Sanitária da SES e organizador do evento, Matheus Moreira Pirolo, a grande adesão dos profissionais reforça a importância da interlocução entre as Vigilâncias Sanitárias municipais e a SES, bem como a atualidade das temáticas abordadas. “Realçamos conceitos introdutórios e gerais de Vigilância Sanitária para os novos gestores e enfatizamos a importância do desenvolvimento de um programa de trabalho que realmente transforme a realidade das pessoas, prevenindo doenças e protegendo os consumidores mais vulneráveis”, destacou.

A programação do evento contemplou palestras de especialistas, incluindo Adam Adami, Gerente de Medicamentos e Produtos de Saúde da SES, e Wander Raimundo de Campos, servidor público do Núcleo Regional de Saúde de Aquidauana. Eles abordaram o novo SNCR (Sistema Nacional de Controle de Receituários), um avanço significativo na gestão de medicamentos controlados no Brasil. O sistema, que entrará em vigor em 1º de julho de 2025, centralizará a numeração de receitas para medicamentos de alta vigilância, prevenindo fraudes e reforçando a segurança sanitária.

Outro destaque foi a palestra da Defensora Pública Dra. Eni Maria Sezerino Diniz, do Núcleo de Atenção à Saúde da DPGE/MS (Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul), que discutiu o cuidado e atenção que a legislação preconiza que a Vigilância Sanitária deve ter com as pessoas em situação de recuperação e tratamento da dependência às substâncias psicoativas, residentes em comunidades terapeuticas.

Na etapa final do evento, representantes da Agência Estadual de Metrologia falaram sobre a calibragem de equipamentos de interesse da saúde, que exigem precisão na aferição de medidas para dosagem de medicamentos controlados.

O workshop abriu a agenda de eventos da Vigilância Sanitária da SES/MS para 2025, que seguirá com ações voltadas à proteção de consumidores em condições de vulnerabilidade, incluindo idosos, crianças e adolescentes, além de campanhas de conscientização sobre a nocividade de determinados produtos e serviços de interesse da saúde.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Divulgação