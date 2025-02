Cátia de França, Elba Ramalho e Filipe Santos abrem o Folia de Rua 2025

A abertura da prévia carnavalesca Folia de Rua, realizada nesta sexta-feira (21), arrastou uma multidão para o Centro Histórico da Capital. A Avenida General Osório foi tomada pelo público que pode curtir de perto as cantoras Cátia de França, Elba Ramalho e o cantor Filipe Santos. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua

Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Associação Folia de Rua, o evento segue até o domingo (2).

“É uma alegria grande poder abrir o Folia de Rua 2025 e ofertar à cidade de João Pessoa mais uma belíssima festa. Este ano nós trabalhamos de forma intensa junto com o prefeito Cícero Lucena para que o nosso Carnaval seja forte e marcante como foi nos últimos dois anos. João Pessoa vive um momento muito especial na sua cultura e em todo seu desenvolvimento e nós temos muito o que celebrar. Fazer o Folia de Rua é uma forma de estimular esse processo de desenvolvimento da cultura e do turismo da cidade”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observou que o Folia de Rua, assim como todos os grandes eventos culturais da cidade, gera emprego, renda e promove um processo de valorização do Centro Histórico. “A General Osório tomada por uma multidão gigante de foliões, moradores, turistas, famílias inteiras estão aqui para celebrar o Carnaval, para comemorar a alegria de todo o povo de João Pessoa e de todo o povo brasileiro que vibra com essa festa popular”, disse.

Para o diretor, foi uma noite realmente muito bonita. “Em um único palco nós conseguimos reunir Cátia de França e Elba Ramalho em um show memorável no Centro Histórico de João Pessoa. É uma alegria grande conseguir realizar, com toda essa estrutura, esse belíssimo Folia de Rua. A Associação Folia de Rua está de parabéns e nós, a partir de agora, convidamos o pessoense a participar dessa comemoração do Carnaval”.

O vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, declarou que é motivo de muita satisfação participar da abertura do pré-Carnaval. “Eu tenho certeza que será um ótimo Carnaval, e convido você que ainda não conhece João Pessoa, que venha conhecer o nosso pré-Carnaval e Carnaval feito para a família pessoense, paraibana e para todo o Brasil”.

A cantora Cátia de França, que foi homenageada durante a abertura da Folia de Rua, foi a primeira a subir ao palco e comemorou. “Eu nasci dentro do Carnaval. Sou do dia 13 de fevereiro e, quando mamãe me teve na Maternidade Frei Martinho, nas Trincheiras, era o Zé Pereira que estava passando. Tem a ver demais comigo”. E continuou: “Eu estou muito feliz. De repente, perdi a timidez. Eu não sou da tradição do repertório de frevo, mas tinha uns guardados, eu botei, agradou demais e eu acho que é por aí”.

Para a cantora Elba Ramalho, cantar em sua terra é motivo de celebração. “Para mim, é uma consagração. Eu tenho 45 frevos gravados ao longo da minha história. Apesar de ser tradicionalmente conhecida como cantora de forró, eu sou freveira. Todas as homenagens eu recebo com muita humildade e abrir o Carnaval na Paraíba dá aquela sensação de estar em casa. Vou brincar, curtir e fazer a festa”, afirmou.

O cantor Juzé, que participou da homenagem a Cátia de França, afirmou que o projeto está aprovado. “A Funjope é incrível, tem know how no Carnaval. Já participei de muitos projetos na Funjope e fico feliz de ver que está dando tudo certo. Um palco bonito esse ano, diferente. Mudaram o local da festa. Fiquei feliz de ver porque eu gosto dessa rua, acho que foi uma boa escolha e a festa está belíssima. Eu fico muito feliz de ver uma abertura dessa forma com Cátia de França e Elba Ramalho coroando esta noite”, disse.

O cantor Lukete também comemorou. “Que alegria ver esse movimento acontecendo. O pré-Carnaval de João Pessoa está vivo, está melhorando e a gente, como artista, quer sempre mais incentivo para crescer. Temos muitos artistas, muita força guardada no coração e muito talento para jogar para o mundo, muita mensagem para passar, muita cor, muita alegria. Eu estou muito feliz. Que seja uma folia abençoada para todos nós, de muito amor e, acima de tudo, paz”, pontuou.

Sérgio Nóbrega, presidente da Associação Folia de Rua, afirmou estar feliz com a abertura do evento. “A expectativa para o Folia de Rua é a melhor possível graças a essa parceria com a Prefeitura, o prefeito Cícero Lucena e sua sensibilidade, o nosso presidente Marcus Alves, sempre dialogando, e a gente construiu essa grade que começa hoje oficialmente e vai até 2 de fevereiro”. Ele agradeceu ao governador João Azevêdo, ao secretário de Estado Pedro Santos, à Funjope e a todos os parceiros que contribuíram para construir a programação com sua diversidade multicultural. “A mudança de local também não alterou em nada a Folia. Estamos aqui em frente à Basílica nos abençoando para que tenhamos uma linda festa”, observou.

Público – Quem foi à Avenida General Osório aplaudiu o evento em novo espaço. A professora Tânia Nóbrega gostou e elogiou também a programação. “Está excelente, principalmente Elba Ramalho porque sou fã. Um show de graça é muito bom. Além disso, tem muita organização e segurança”.

A artesã Rozilene Cândido não perde o evento. “Todo ano venho para a abertura e todo ano temos boas surpresas. A festa cada vez mais bonita, mais organizada. É muito bom vir para uma comemoração de rua e sentir que temos segurança e até atendimento médico, se precisar”.

“Eu gosto muito de Carnaval e hoje é dia de comemorar e curtir. Gostei de toda a programação, a estrutura está incrível, foi bem preparada. A segurança está de parabéns, Saúde também. Agora é só curtir com tranquilidade”, emendou o estudante Eduardo Ricardo da Silva.

Apesar de morar em João Pessoa, a comerciária Lana Karla Bezerra de Oliveira nunca tinha participado do Carnaval de João Pessoa. “Eu só via pela tevê. Hoje decidi vir e estou maravilhada. Estou muito feliz”, resumiu.

Josivalda Sales, que é atendente de loja, aprovou o evento. “Eu vim curtir com as amigas e estou gostando muito. Adoro Elba Ramalho e vim aproveitar esse show maravilhoso. O Cafuçu que nos aguarde”, comentou.

Já a dona de casa Rosa Maria da Costa Lima disse que o evento é maravilhoso. “Está ótimo. Se ficar melhor, estraga. Eu amo Carnaval e o meu não poderia ser melhor. É muita felicidade, muita alegria. Estou preparada para a Folia e essa festa está maravilhosa”, enfatizou.

Segurança – Durante toda a programação do Carnaval de João Pessoa, desde as prévias até o tradicional desfile do Carnaval Tradição, os foliões contam com um aparato de segurança que envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e o Corpo de Bombeiros.

A ação também conta com o apoio de diversas secretarias municipais, a exemplo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Saúde (SMS), Limpeza Urbana (Emlur).