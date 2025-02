Ubatuba marca presença em evento da Secretaria de Turismo do Estado – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (SETUR-SP) realizou um encontro exclusivo com prefeitos e gestores das Estâncias e Municípios de Interesse Turístico (MITs) na última quarta-feira, 20. A Secretaria de Turismo de Ubatuba (Setur) marcou presença no evento que aconteceu na capital paulista e apresentou os principais programas e recursos disponíveis para o fortalecimento do setor.

Durante o encontro, representantes da SETUR-SP detalharam iniciativas voltadas ao desenvolvimento do turismo regional, incluindo investimentos em infraestrutura, capacitação profissional e promoção dos destinos paulistas. Além disso, foram abordadas oportunidades de financiamento para projetos estratégicos e a ampliação do suporte técnico aos municípios.

O evento contou com a participação de diversas autoridades municipais e especialistas do setor, que puderam esclarecer dúvidas e compartilhar experiências sobre a gestão turística em suas localidades.

“O evento, sem dúvida, representa um grande avanço para a atividade turística em São Paulo. Os programas voltados para investimentos na infraestrutura dos municípios, qualificação da mão-de-obra e promoção turística são fundamentais para fortalecer o setor”, afirmou o secretário de Turismo de Ubatuba, Bruno Oliveira.

A SETUR-SP reforçou o compromisso de fomentar parcerias para impulsionar a atividade turística, contribuindo para o crescimento econômico e a geração de empregos.

Ao final do encontro, os gestores municipais destacaram a importância da aproximação com o governo estadual e a disponibilidade de recursos para aprimorar o turismo local. A expectativa é que as ações apresentadas resultem em melhorias significativas para o setor nos próximos anos.

“Em Ubatuba, temos um enorme potencial de crescimento, e é notório que estamos no caminho certo. Sabemos que ainda temos muito a fazer, mas isso só será possível com a união do trade turístico e o trabalho conjunto com o poder público. No Conselho Municipal de Turismo, temos estruturado estratégias para garantir que esse desenvolvimento aconteça de forma sustentável e organizada”, finalizou Oliveira.